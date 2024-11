Ile desmenuza el amor en la canción "Me hiciste quedar mal"

Tras abrirse paso en la industria musical colaborando con Calle 13, Ile disfruta su faceta como solista, sobre todo porque como compositora toca temas que le permiten profundizar en el amor, un amor puro, que está muy alejado de las relaciones tóxicas. Al menos así lo hizo con su nuevo sencillo “Me hiciste quedar mal”.

“Soy una mujer que también se cansa y me molestan estos patrones tóxicos que surgen en distintos tipos de relaciones, sobre todo en las amorosas, entonces me di cuenta que esta persona a la que le dedicaba tanta energía, no se lo merecía, era entender la idealización que creas a su alrededor , y venía de esta frustración e indignación, no sólo hacia la otra persona, sino también hacia mí misma”, explicó.