Ana Cisneros, al igual que Fer Durán, expone violencia que vivió con "Lapizito" cuando fueron novios: "no soy Uzielito Mix, yo soy yo"

Una denuncia más se suma a la lista en contra de Alfredo Ordaz, mejor conocido solamente como “Lapizito”, esta vez es por parte de la también influencer Ana Cisneros, quien decidió alzar la voz en apoyo a Fernanda Durán, ambas fueron novias del hermano de “Gomita” y víctimas de su maltrato.

En días pasados Fernanda Durán compartió pruebas de fotos y videos de los golpes y agresiones verbales que sufrió en manos de Ordaz, por su parte, en esta ocasión Ana Cisneros expuso las pruebas que tiene en contra del hermano de Gomita, incluso un video en donde el payasito explotó en contra de Uzielito Mix.

El lunes 4 de noviembre, Ana Cisneros utilizó su cuenta de Instagram para compartir varias imágenes y audios que documentan las agresiones que sufrió durante su relación con Lapizito. En las fotos que publicó, se observan claramente moretones en su cuerpo y lesiones en los labios que fueron resultado de los golpes propinados por su exnovio. Pero la evidencia no se limitó solo a las imágenes, pues Ana también presentó videos en los que Lapizito la grita e insulta de forma contundente.

"Exhibiré los videos de Alfredo Ordaz donde me grita, fotos de sus agresiones, al igual que conversaciones donde él admite agredirme, todo con el fin de apoyar a Fer Durán", expresó Ana en su publicación. Esta declaración subraya la razón detrás de la exposición pública de los abusos: no solo busca justicia para sí misma, sino también respaldar a Fernanda Durán, quien también denunció los abusos sufridos durante su relación con Lapizito.

Ana Cisneros no solo compartió imágenes y grabaciones de agresiones físicas y verbales, sino también una conversación en la que Lapizito la responsabiliza de las agresiones que él mismo le infligió. En otro fragmento de las conversaciones filtradas, se puede ver cómo la joven le pide ayuda a su madre tras una amenaza de violencia que recibió de Alfredo Ordaz.

En ese momento, Ana aseguró que Lapizito había intentado sacarle un cuchillo, lo que generó aún más temor en ella. Esta situación resalta la peligrosidad de los comportamientos agresivos de Lapizito y pone de manifiesto la necesidad de tomar en serio las denuncias de violencia de género.

Ana reveló que Lapizicto la amenazó con un cuchillo.

Foto: IG @anasimg_

Uno de los momentos más tensos de la relación entre Ana Cisneros y Lapizito quedó registrado en un video que la influencer compartió en sus redes. En las imágenes, se escucha a Alfredo Ordaz, enfurecido mientras le grita a Ana, quien le había reclamado por fotografiar el cuerpo y difundir sin permiso imágenes de sus amigas. El video también revela un coraje hacia su "amigo" Uzielito Mix, a quien Lapizito expone y minimiza durante su pelea con Cisneros.

“Tiene un pin%& Cartier a la ver$%& no soy Uzielito Mix a la verg$%& o sea no ma”$%, yo soy yo cab%&·%&, no soy el put%&/$ marrano, yo soy yo cabrón”, se escucha decir a Lapizito muy enojado