"La detesta": aseguran que Cristy, mamá de Nodal, no soporta a Ángela Aguilar, se lleva mejor con Cazzu

El matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar después de que un famoso programa de espectáculos revelara que la hija de Pepe Aguilar no tiene la mejor de las relaciones con Cristy Nodal, la madre del intérprete de la canción "Adiós amor".

En la última semana los intérpretes de "Dime cómo quieres" han estado en el ojo del huracán tras las declaraciones que dio Cazzu al asegurar que no estaba enterada de la relación que tenían e incluso dejó abierta la posibilidad de que haya sido víctima de una infidelidad.

Ahora los conductores del programa de espectáculos "Chisme No Like" aseguraron que el matrimonio del momento vive otro complicado momento por las relaciones con sus familias políticas ya que todo indica que Ángela Aguilar no es del agrado de su suegra, la mamá de Christian Nodal, Cristy Nodal.

La pareja se casó en julio pasado. Foto: Nodal

Cristy Nodal no se lleva bien con Ángela Aguilar

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "Chisme No Like" los conductores hablaron sobre todo el escándalo que han protagonizado en las últimas semanas Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes se casaron en julio pasado tras pocos meses de noviazgo.

En este sentido Javier Ceriani, conductor del programa, se tomó unos minutos para hablar de Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, y todo lo que "perdido" desde su matrimonio con el cantante de "Ya no somos ni seremos". Fue en ese momento donde habló de sus relaciones personales.

Frente a la audiencia el experto en temas de la farándula aseguró que Ángela Aguilar no es del agrado de Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal. Además detalló que la madre del cantante tiene mayor "afinidad" con la trapera nacida en Argentina, Cazzu, madre de su nieta, Inti.

"Ángela perdió mucho con su familia Aguilar, pero más con la familia Nodal. Cristy Nodal, la mamá de Nodal, detesta profundamente a Ángela Aguilar, tiene más afinidad con Cazzu", dijo el conductor.

¿Quién es el esposo de Ángela Aguilar?

En julio de este año la cantante mexicana, Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal en una espectacular boda celebrada en el estado de Morelos. Apenas un mes atrás la pareja confirmó su noviazgo después de que él anunciara su separación de Cazzu, con quien procreó a su hija, Inti.

