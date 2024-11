Alan Bezares defiende a su mamá Brenda Bezares de los ataques de Adrián Marcelo, el influencer le responde

Alan Bezares, hijo de Mario Bezares y de Brenda Bezares, se convirtió en tendencia en X después de escribir un mensaje dirigido a Adrián Marcelo, quien aseguró que no tiene la mejor de las relaciones con la familia del ganador de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México".

Durante una entrevista Adrián Marcelo, con su peculiar sentido del humor, dijo que prefería quedarse "encerrado" si al salir se iba a encontrar con Brenda Bezares, además confesó que está bastante molesto con los hijos de Mario Bezares, incluso reveló que si los veía les iba a "escupir".

Ante esta situación Alan Bezares aprovechó su espacio en redes sociales para responderle a Adrián Marcelo. El joven escribió un mensaje que a los pocos minutos se volvió viral, sin embargo, Adrián Marcelo decidió terminar con la polémica al responderle el comentario que le envió.

Después de los mensajes de Adrián Marcelo hacía su familia, Alan Bezares reapareció en redes sociales para decirle al influencer que dejara de "llorar" y "superara" todo lo que vivió por su participación en "La Casa de los Famosos México". De manera sarcástica le recordó que ganó el reality show de Televisa y por ese motivo le ha ido bastante bien en sus proyectos.

"¿Gala ya no te peló verdad? Ya no llores, supéralo, te esta yendo con madre. Acuérdate que tú ganaste La Casa de los Famosos, disfruta tu éxito patrón. No escupas para abajo y pórtese bien. Abrazo", escribió el hijo de Mario Bezares.