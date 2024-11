Adrián Marcelo se lanza contra Brenda Bezares y sus hijos: "si me los encuentro, les escupo"

El exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo se convirtió en tendencia en redes sociales después de lanzar un comentario dirigido a la familia del conductor de televisión, Mario Bezares, ganador de la segunda temporada del reality show de Televisa.

Hace unos días el creador de contenido y su amigo, "La Mole", estuvieron como invitados en el programa "Mike Salazar" donde hablaron sobre las controversias que surgieron dentro de "La Casa de los Famosos México". En este sentido Adrián Marcelo recordó la gran amistad que tenía con Mario Bezares.

Sin guardarse nada el conductor de "Radar" confesó que le dolió bastante que Mario Bezares se uniera al "Team Mar" después de que él lo defendió en la primera semana de los ataques de Arath de la Torre. Tras esto, habló de Brenda Bezares y los hijos de "Mayito", provocando polémica en las redes sociales.

Adrián Marcelo habla de Brenda Bezares y los hijos de Mario Bezares

Durante la plática, Adrián Marcelo recordó la amistad que tenía con Mario Bezares, pero lamentó que el excolaborador de Paco Stanley haya formado el "Team Mar". Minutos después se lanzó contra Brenda Bezares y sus hijos, quienes en todo momento apoyaron al creador del "Gallinazo".

Con su peculiar sentido del humor, el exlíder del "Cuarto Tierra" dijo que preferiría quedarse dentro de "La Casa de los Famosos México" si la persona que lo espera afuera es Brenda Bezares. Inmediatamente todos comenzaron a reír, mientras que él se puso a bailar.

"Me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares", dijo.

Tras su primer ataque, Adrián Marcelo señaló que no era una broma lo que estaba diciendo pues actualmente no tiene la mejor de las relaciones con la familia de Mario Bezares. A los hijos del conductor dijo que les iba a escupir si se los encontraba ya que no le gustó lo que dijeron de él tras salir de "La Casa de los Famosos México".

"Para mi no es de chill, sus hijos ahorita los tengo bien atravesados. Si me los encuentro, les escupo. Perdón aún traigo la herida", sentenció.

