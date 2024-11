Slipknot y Baby Metal en el Parque Bicentenario: ¿dónde hay estacionamiento y cuánto cuesta?

Slipknot llega a México para celebrar su 25 aniversario en el corazón de nuestro país. Es un evento histórico ya que no solamente se la primera vez que dan un concierto en solitario dentro de la capital mexicana, también porque tienen invitados de locura para todos los fanáticos de su música.

La banda Slipknot anunció su primera aparición en la Ciudad de México para celebrar su primer cuarto de siglo de vida como banda. Para ello, se organizaron una gran gira que por lo menos en México, pasará tanto por la capital como por Guadalajara, donde la gente ya los espera con ansias.

La cita es el día 9 de noviembre de 2024 en las instalaciones del Parque Bicentenario, donde tendrán como invitadas a la tremenda banda Baby Metal, así como a Orbit Culture, lo que lo convierte en un evento de gran calidad y que ningún seguidor del nu metal, el heavy metal y el groove debería perderse.

Todavía hay boletos a la venta. Crédito: Facebook oficial

Slipknot en CDMX: ¿cómo comprar boletos?

Puedes pagar con tarjetas de crédito o débito Visa, Mastercard American Express, así como con Todito Cash, Super Monedero y por medio de Aplazo. Si quieres tu boleto físico, debes pagar un monto extra de 25 pesos y lo recoges en cualquier tienda de Superboletos en CDMX.

Maggots VIP Lounge: 4 mil 188 pesos

General A: 2 mil 508 pesos

General B: mil 428 pesos

En el precio puedes incluir un seguro para tu boleto en caso de cualquier eventualidad antes o durante el concierto. Tiene un costo extra de 352 pesos, pero no es obligatorio hacer esta compra. La comisión por servicio es de 127 pesos, con Aplazo es de 182 pesos y con Super Monedero no hay cargos extra.

Baby Metal será la banda abridora. Crédito: Facebook oficial

¿Hay estacionamiento en el Parque Bicentenario?

El Parque Bicentenario está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca del Metro Refinería en la Línea 7 del o de color naranja. Su acceso principal es por la Avenida 5 de Mayo nº 290, Colonia San Lorenzo Tlaltenango, pero ésta únicamente es peatonal, por lo que no puedes acceder con tu auto ni tu moto.

Para ocasiones como esta, el parque cuenta con estacionamiento dentro de sus instalaciones. La entrada principal para los automovilistas es por la calle Ferrocarriles. El costo martes a viernes es de 50 pesos tiempo libre, pero los días sábado, domingo o días festivos es de 80 pesos tiempo libre, pero llega temprano.

Recuerda que el Sistema de Transporte Colectivo Metro únicamente presta servicios en un horario de 06:00 a 00:00, por lo que debes estar pendiente de la hora en que terminará el concierto. Puedes pedir algún taxi de aplicación en las afueras del parque en caso de ser necesario.

Slipknot se presentará por primera vez en la CDMX. Crédito: Facebook oficial

¿Qué canciones tocará Slipknot en la CDMX?

A lo largo de la gira llamada Here Comes the Pain de Slipknot se han presentado algunas canciones que se repiten constantemente y que podrían formar parte del mismo set que tocarán en la Ciudad de México. Esto sucedió así durante la gira de los Estados Unidos y Canadá, así como los países que ya han visitado en Latinoamérica.

Esta son las canciones del setlist en la gira Here Comes The Pain de Slipknot:

Eyeless

Wait and Bleed

Get This

Eeyore

Me Inside

Liberate

Purity

Prosthetics

No Life

Only One

Spit It Out

Surfacing

Scissors

Sigue leyendo:

Corona Capital 2024: ¿cómo llegar a la Curva 4 del Autódromo en Metro y Metrobús?

Corona Capital 2024: cómo estará el clima durante los tres días del festival de música