The Office, la comedia estadounidense que fue furor durante los primeros años del 2000, se vio afectada por la salida de Steve Carell, quien se puso durante siete temporadas en la piel de Michael Scott, el alma de la sitcom. Los fanáticos sintieron la ausencia del Gerente regional de la compañía de distribución de papel. Vale destacar que su personaje era clave y los fanáticos consideran que declinó la serie en las siguientes temporadas.

Sin embargo, a pesar de haber salido de la sitcom, Carell regresó a ser Michael Scott y realizó un cameo en uno de los episodios, en la boda de Dwight y Angela, como padrino de ellos. El actor nunca tuvo previsto regresar a grabar nuevos capítulos. Él siempre consideró que la historia de su personaje ya había llegado a su fin.

Luego de 7 temporadas, Steve Carell tuvo sus razones para dejar el querido personaje de Michael Scott en The Office.

Fuente: Pinterest

Por qué Steve Carroll salió de la sitcom

De acuerdo con lo informado, la salida de Carell de la serie se debió a varias razones. Una de ellas es que el productor Ben Silverman y la editora Claire Scanlon confesaron que la NBC nunca pudo terminar los acuerdos con el actor para renovar su contrato. Por otro lado, el actor aseguró que deseaba pasar más tiempo con su familia. Ello resultaba difícil debido a los largos periodos de grabación de The Office.

El actor aseguró también que deseaba que otros personajes de The Office, tuvieran un mayor desarrollo. Vale mencionar que durante las siete temporadas, gran parte de la trama estuvo enfocada en Michael Scott. Para sus fanáticos es la figura más querida de la sitcom, entre otras cosas, por su talento para meter la pata y plasmar situaciones embarazosas difícilmente salvables.

Steve, como Michael Scott, apareciò en un breve cameo en la boda de Dwight y Angela.

Fuente: FacebookThe Office Latinoamérica

A principios de 2024 se reveló que una nueva serie ambientada en el mismo universo que la versión anglosajona de The Office estaba en camino. Ambientada en un periódico moribundo que lucha contra corriente para adaptarse a las nuevas tecnologías.Al respecto Carell expresó “Estaré mirando, pero no apareceré. Es algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así. Pero me entusiasma, parece un concepto genial. Me encanta la idea, supongo que ambientada en una empresa periodística en quiebra”.