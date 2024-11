Mary Paz Banquells habla sobre su hermana, Sylvia Pasquel, en la crisis de salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal permanece hospitalizada y se ha reportado como grave su estado de salud hasta este jueves 28 de noviembre. En el nosocomio se han reunido los nietos e hijos de la actriz Alejandra, Luis Enrique y Sylvia Pasquel, quien ha recibido a la distancia el apoyo de sus hermanas, Rocío y Mary Paz Banquells, en medio del difícil momento que atraviesan por la salud de su la actriz.

Rocío y Mary Paz Banquells son las hijas que la actriz y bailarina Dina de Marco tuvo en su matrimonio con el director y actor Rafael Banquells, quien tuvo a Sylvia Pasquel en su relación con la actriz Silvia Pinal. La relación entre hermanas ha sido cercana y de complicidad, así como la que éstas tienen con la diva del cine de oro tal y como lo han demostrado en redes sociales con fotos juntas.

Ante esto, no han dudado en mostrar su total apoyo a Sylvia Pasquel ante la crisis de salud que enfrenta su mamá, Silvia Pinal, quien en días recientes fue hospitalizada por una infección en las vías urinarias, así como complicaciones por una arritmia y baja presión. Aunque la familia ha mantenido los detalles del estado de la actriz, su exesposo Enrique Guzmán indicó que la actriz recibe cuidados paliativos.

“Desgraciadamente en estos casos lo único que pides es que no sufra la señora. Uno tiene que enfrentar esas cosas, yo lo viví hace muchos años y es un dolor que no puede uno describir. Aquí estamos apoyando a Sylvia, a toda la familia, a Stefy, Alejandra, Luis Enrique, y bueno, todo nuestro cariño y apoyo, no puede hacer uno nada más que estar ahí para apoyarlos y poner el hombro para que lloren”, dijo Mary Paz Banquells en “De primera mano”.