Niegan a fianza y libertad a P Diddy por tercera vez; seguirá el proceso en prisión

El rapero conocido como P Diddy, de nombre Sean Combs, fue detenido por las autoridades y acusado de diversos cargos de tráfico sexual y crimen organizado, delitos que a pesar de su gravedad, tienen la posibilidad de seguir el proceso en libertad luego de pagar una fianza.

Sin embargo, Combs ya fue rechazado en dos ocasiones y hasta ofreció un total de 50 millones de dólares para que lo dejaran enfrentar las acusaciones desde casa, con el apoyo de su familia. Ahora, el juez encargado del caso le ha negado la libertad bajo fianza una tercera vez.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que los fiscales habían acusado a Combs de intentar influir en los testigos e intimidar a las víctimas desde la cárcel. Además, informaron que su liberación podría ser un riesgo de fuga, lo que pondría en peligro a numerosas personas involucradas en el caso.

El músico no podrá abandonar la cárcel. Crédito: Facebook oficial

Sean Combs se quedará en prisión, le niegan fianza por tercera vez

En este sentido, agregaron durante una las audiencias en el tribunal que su argumento de que su enorme riqueza era la base de su solicitud de libertad bajo fianza podría dar lugar a un sistema judicial que atiende sus casos dependiendo del dinero que tenga la gente y no por los delitos que habrían cometido.

Por último, los fiscales que se encargan de las investigaciones del caso afirmaron que la liberación de Combs podría poner en peligro a las víctimas y a los testigos. A pesar de la asombrosa suma ofrecida por la defensa, el juez ha preferido que la estrella del rap se quede tras las rejas.

El caso, sin embargo, pende de un hilo. El juicio está previsto para el 5 de mayo de 2025, pero el juez podría ser reemplazado durante el próximo proceso de cambio de poder, pues con la llegada de Donald Trump al poder, se informó que Jay Clayton podría ocupar este lugar.

Consideran que puede fugarse. Crédito: Facebook oficial

¿Quién es el rapero Sean Combs?

Sean Combs, más conocido por sus nombres artísticos P. Diddy o Diddy, es una figura icónica de la industria musical estadounidense. Nacido en Harlem, Nueva York, Combs ha dejado una huella imborrable en el hip hop y el R&B. Su carrera comenzó como productor musical, donde descubrió y promovió a talentos como The Notorious B.I.G. y Faith Evans. Fundó el sello discográfico Bad Boy Records, convirtiéndose en uno de los más influyentes de los años 90.

Además de su éxito como productor, Diddy también ha destacado como rapero, cantante y empresario. Sus álbumes han encabezado las listas de popularidad y sus canciones se han convertido en himnos de varias generaciones. Temas como "I'll Be Missing You" y "Can't Nobody Hold Me Down", solamente son ejemplos de su gran éxito.

