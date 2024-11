Luis Antonio López "El mimoso" desmiente que fue detenido: "es bien triste que te estén inventando cosas"

Este martes 26 de noviembre trascendió la información sobre la presunta detención de Luis Antonio López más conocido como “El mimoso” quien fuera ex vocalista de Banda El Recodo por más de una década, de acuerdo con la información difundida el intérprete de temas como “Típico, clásico” habría sido puesto a disposición de las autoridades por presunta violencia doméstica.

Pese a que diversos medios de comunicación dieron difusión a esta noticia, el cantante originario de Sinaloa, hizo una transmisión en vivo desde sus redes sociales para desmentir dicha información y además dio detalles de lo que está sucediendo detrás de la noticia falsa de su detención.

El mimoso, asegura nunca estuvo detenido.

“El mimoso” desmiente haber estado detenido

Fue cerca de las 23:00 horas, cuando el exvocalista de Banda El Recodo salió a desmentir su detención, el cantante platicó por varios minutos con sus seguidores, mientras hacía ejercicio. Luis Antonio López comenzó diciendo que no le gusta hacer este tipo de transmisiones, sin embargo, lo consideró prudente porque asegura que ya es tiempo de comenzar a defenderse.

Luego de esto, el cantante dice que existe gente a las que no le gusta ver cómo está saliendo adelante y el éxito que está teniendo en los últimos años, por lo que inventan cosas para afectar su imagen, tal es el caso de su supuesta detención, y es que “El mimoso” confirma que en ningún momento estuvo privado de su libertad.

“Andan inventando cosas, rumores, de que me detuvieron, que no sé, tantas cosas que me están difamando… ¿hasta cuándo van a dejar de molestar a mi persona?, ya no como artista, ya está llegando a mi persona esto, es bien triste que te estén señalando de algo, que te estén inventando cosas, que te estén levantando falsas acusaciones.”, dijo El Mimoso

Luego de esta declaración, Luis Antonio López aseguró que se irá con todo y actuará en contra de quienes desean afectar su carrera y su persona, pues, el cantante revela que le duele ver como su público está siendo afectado, ya que ha recibido mensajes en donde se preocupan por él y eso le duele, por lo que tomará cartas en el asunto.

“El mimoso” asegura que solo buscan dinero

Luego de negar rotundamente que haya estado detenido o que no puede salir de la Ciudad en la que se encuentra, el cantante compartió con sus seguidores que todo apunta a que estas noticias falsas y rumores están personas que solo buscan obtener un beneficio económico.

“No quiero hablar de más, pero obviamente, señoras y señores, yo se los dije desde un principio, lo que esta gente quiere desde un principio es dinero, solamente quieren dinero y como no les he soltado dinero porque también tengo derecho a pelear ante la ley como son…que no inventen y no se dejen engañar”, dijo El Mimoso

El ex vocalista de Banda El Recodo aseguró que tomará medidas legales en contra de las personas que buscan afectar. Además, dijo en su transmisión en vivo que sus detractores quieren confundir a su público respecto a su próxima presentación en el Auditorio Nacional, sin embargo, el cantante asegura que dicho show sigue en pie.

El mimoso asegura que quieren afectar su presentación en el Auditorio Nacional.

“Se están pasando de lanza con mi imagen, con el público, no se vale, no se aprovechen de que soy figura pública, al final soy un ser humano, no se vale que se quieran aprovechar así conmigo, voy a llegar hasta la raíz… Y voy a dar con las personas responsables de todo esto…” comentó el cantante

Finalmente, “El Mimoso” aseguró que va a llegar el momento en el que él hable de todo lo que le hicieron por no querer seguir dando dinero. El cantante pide a la prensa que no caigan en juegos, pues pide que todo sea comprobado.

