¿Ya hicieron las pases? Anahí comparte foto de sus hijos junto a la hija de Dulce María

Hasta hace unos meses, los integrantes de RBD se distanciaron de su compañera Anahí luego de que la cantante y actriz tuviera algunas acciones que la hacían mostrar un supuesto apoyo a Guillermo Rosas, a quien la agrupación señaló de haberlos desfalcado con las ganancias del "Soy Rebelde Tour". Pero todo parece que las cosas entre ellos ya se están solucionando.

Christian Chávez fue el primero en pronunciarse en contra de las acciones de Anahí, posteriormente Christopher Uckermann, mientras que Maite Perroni y Dulce María decidieron no hablar sobre su amistad con Anahí pero sí aclararon que existían diferencias entre ellas.

Ahora, Dulce María y Anahí compartieron una fotografía en la que muestras que podrían haber hecho las paces, esto luego de que ambas compartieron una fotografía de sus hijos en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, si ninguna de las dos ha hecho comentarios al respecto.

La respuesta a esta publicación no se hizo esperar y los fans comenzaron a celebrar que entre ellas haya habido una reconciliación, pues aseguraron que eso significa que poco a poco pueden empezar a solucionar sus conflictos dentro de la banda y que eso podría significar continuar con el plan de un nuevo tour, algo que emociona mucho a sus fans y que ya se estaba planeando antes de que se distanciaran.

Las cantantes estuvieron distanciadas por un tiempo después del conflicto con su manager | Foto: Instagram @dulcemaria

Anahí y Dulce María publican foto de sus hijos y reavivan rumores de reconciliación

En el post que ambas compartieron se observa a los hijos de Anahí, Emiliano y Emanuel, quien abraza a la pequeña María Paula, hija de Dulce María. En la publicación compartida en su Instagram no mencionaron palabra alguna y solo se limitaron a colocar un emoji de corazón.

La fotografía puede significar que ambas tuvieron una tarde unidas junto a sus hijos, sin embargo, no compartieron imágenes de ellas conviviendo. Probablemente entre las cantantes han solucionado sus problemas y por eso han decidido retomar su amistad e más de 20 años.

¿Qué pasó con RBD, por qué se separaron?

Después del exitoso y esperado tour del reencuentro, los integrantes de RBD no terminaron bien del todo, específicamente con Anahí. La pelea entre los artistas se originó por problemas internos relacionados con el manejo de las finanzas del tour "Soy Rebelde Tour", específicamente con el despido del manager Guillermo Rosas, quien fue acusado de desfalco y a Anahí de supuestamente solapar el engaño.

Por este motivo, Christopher, Christian, Maite y hasta hace unos meses Dulce María, mantuvieron una relación distante con la actriz, y no fue una situación que se ocultó, por el contrario, algunos de sus integrantes expresaron que no estuvieron de acuerdo con algunas de las decisiones de Anahí.

Los pequeños aparecen abrazados, aunque en la foto no aparecen sus madres | Foto: @dulcemaria

Anahí confiesa que su amistad con los integrantes de RBD está fracturada

Durante una entrevista en el programa “Meschwitz”, Anahí aseguró que la relación con sus ex compañeros de grupo está “fracturada” y que ya no tiene relación con ninguno de ellos. La cantante mencionó que después de la gira "Soy Rebelde Tour", intentó reunirse con ellos en varias ocasiones pero no fue posible.

“Después de la gira intenté reunirme con ellos, pero no fue posible. No tengo contacto con ninguno de ellos, es una relación fracturada (...) ya no tenemos contacto, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto, simplemente no estamos en contacto”, mencionó Anahí.

