La Tesorito revela que no soporta a Laura Bozzo por "pelada" y revela el origen de su enemistad

Laura León, mejor conocida como la 'Tesorito' es una de las grandes del mundo del espectáculo en México, pero no todo es color de rosa en la exitosa carrera de la cantante de Tabasco, ya que tiene una "enemistad" con la peruana, Laura Bozzo. En esta ocasión, durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La cantante de 'Dos mujeres, un camino' dejó claro que no quiere ni ver a la conductora de televisión, ya que considera que es una pelada.

Durante la entrevista con 'El Minuto que cambio mi destino' no dudó en expresar su sentir sobre Laura Bozzo, donde dejó claro que no la quiere ver debido a que se le hace una persona "pelada".Gustavo le preguntó sobre los artículos que dicen que no se llevan Bozzo y León. Sin dudarlo, la 'Tesorito' confirmó los motivos por lo que no se lleva con la exintegrante de MasterChef Celebrity.

Un detalle importante en la charla con el periodista de espectáculo fue que León reveló como fue que comenzó la 'enemistad' entre la cantante y la conductora de televisión peruana. De acuerdo al relato de la tabasqueña, todo comenzó cuando se fue a probar suerte a la televisora del país sudamericano. Bozzo habría hecho un comentario en contra de la artista de 72 años y desde entonces la puso en la lista negra.

Laura León confeso los motivos por los que aseguran que hay una enemistad con Bozzo (IG: elminutotv)

¿Qué pasó entre Laura León y Laura Bozzo?

La 'Tesorito' comenzó la historia explicando que los señores Crusillas la llevaron a Perú para hacer un programa. Le habían preparado un set de grabaciones especial para ella y todo. Las grabaciones iban perfectas, pero durante uno de sus descansos, León prendió la televisión y escuchó como Bozzo se expresaba de ella. En ese momento decidió sacarla de su cabeza y de su vida.

"Porque es una peleada. Esa es la verdad... Pues todo el mundo tenemos derecho a trabajar, Gusito, a ganarnos nuestro dinerito. Entonces me fui a trabajar a Perú a hacer ese programa con Francis Crusillas, los señores Crusillas, lindas personas (...) Entonces estábamos haciendo el programa, todo normal y estaba viendo la tele y no sé porque alguien le pregunta algo de Laura León y (hace unas señas) con una displicencia que me lastimó", expresó León para comenzar con el tema de la 'enemistad entre las famosas.

"Y de ahí pues ya, aquí en mí no existe. Que Dios la bendiga", expresó.

Bozzo habría hecho comentarios que lastimaron a la 'Tesorito' (IG: laurabozzo_of)

La 'Tesorito' no quiere ni ver a Laura Bozzo

La cantante de 'Dos mujeres, un camino' le contestó a Gustavo Adolfo Infante que no la ha visto, pero le dejó claro que tampoco tiene ganas de cruzarse con ella en algún momento de la vida. León dejó claro que se le hace una persona muy especial, esto claro no en un sentido positivo, ya que aseguró que no tiene porque expresarse así de sus compañeros de trabajo, menos cuando se van a trabajar a su país (Perú), como ella lo hizo cuando llegó a México para hacer un programa.

"No, ni quiero. Se me hace una persona muy especial. O sea no te puedes expresar así de tus compañeritos. En qué le afectaba yo yéndome a trabar como ella vino a mi país a trabajar, también", le confesó la 'Tesorito' a Gustavo Adolfo Infante.

Laura y Gustavo aseguraron que el sol sale para todos y Bozzo no tenía que haberla tratado así cuando se fue a probar suerte a Perú. Lo que es una realidad es que la nacida en Tabasco no tiene ni nada de ganas de tratar con la peruana, por lo que esa enemistad durará para toda la eternidad.

