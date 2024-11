Christina Aguilera recrea sus looks más icónicos y luce el mismo atuendo que usó hace casi 30 años

Christina Aguilera es una de las cantantes pop más destacadas en la industria gracias a su impactante talento y voz única que sigue conquistando generaciones. Como parte de la celebración de sus 25 años de trayectoria, la cantante se sumó a la nostalgia por los años 2000 en la moda y recreó algunos de los atuendos más icónicos de sus videos musicales de hace casi 30 años.

La cantante, de 43 años, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que simula abrir una “Cápsula del tiempo” con algunos atuendos que usó en sus videos musicales. Se trata de los looks que lució para la canción "Come On Over”, estrenada en 1997, y "Genie in a Bottle”, de 1999.

Lo que dejó sin aliento a sus fanáticos es que Christina Aguilera recreó los atuendos luciendo su figura y dando muestra de su belleza a casi 30 años de haber usado los mismos atuendos. Con esto, la cantante también se suma a la tendencia Y2K, que llegó para quedarse y trae de vuelta el estilo de los años 2000 tanto en accesorios como en prendas llenas de color.

Christina Aguilera recrea sus looks más icónicos y luce la misma ropa que usó hace casi 30 años. Foto: IG @xtina

La trayectoria de Christina Aguilera

Originaria de Nueva York, Christina María Aguilera , como es el nombre de pila de la cantante, es hija de la violinista Shelly Kearns y Fausto, un sargento del ejército en Estados Unidos. Debutó en la industria como estrella Disney de televisión en proyectos donde compartió escena con Britney Spears, como “The New Mickey Mouse Club”.

Su trayectoria musical comenzó junto a la artista Keizo Nakanishi en Japón, algo que impulsó de manera importante su carrera y consiguió abrirse paso en Disney interpretando temas de películas como “Mulán”. La canción “Genie in a bottle” es uno de los más icónicos de Christina Aguilera e importantes en su carrera, pues lo colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad.

La revista Rolling Stone la ha colocado como una de las cien mejores cantantes de la historia gracias a su talento. Posee cinco premios Grammy en categorías como Mejor actuación de dúo o grupo pop, Mejor interpretación vocal pop femenina ( que se llevó en dos ocasiones), Mejor colaboración vocal de pop y Mejor artista nuevo.

Christina Aguilera recrea los looks de los videoclips de "Genie In A Bottle" y "Come On Over". Foto: IG @xtina

