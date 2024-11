Paul McCartney cierra con broche de oro el Corona Capital

Paul McCartney cerró con broche de oro la edición 14 del festival Corona Capital, y a pesar de que su actuación estaba programada hasta la 1:00 de la mañana terminó hasta la 1:35, lo que fue celebrado por miles de asistentes que abarrotaron el escenario principal. El exBeatle se mostró contento e interactuó en todo momento con el público, ofreció gran parte de sus éxitos y hasta invitados tuvo.

“Quibu banda” fue la primera frase en español que dijo Paul. Pasadas las 23:30 horas salió el exBeatle para interpretar “Hard days night”, lo que ocasionó euforia entre los miles de asistentes.

Luciendo un traje negro con una camisa blanca McCartney ofreció una cátedra de música ante más de 80 mil personas aforo de la última noche del encuentro musical. Otro de sus éxitos que se escucharon fue “Let me roll it” y cuando le tocaba el turno de escuchar “Let Em in” se sentó en el piano instalado en la parte alta del escenario.

Siguió con “My valentine”, tema que dedicó a su esposa Nancy y aseguró que ella se encontraba con “todos nosotros”. “Maybe I am amazed”, fue otro de los temas que se escucharon durante la presentación que duró una hora y media.

Paul McCartney en el Corona Capital

Créditos: Saúl Castillo

Invitados de McCartney

“Love me do”, fue un tema que presentó como el primero que grabaron The Beatles en el estudio Abby Road. Durante la velada que se prolongó por más de dos horas también se escucharon “Now and then”, “Lady Madonna”, “Jet” y el clásico “Ob-la-di-ob-la-da”.

Paul McCartney dedico una canción a su esposa Nancy

Créditos: Saúl Castillo

Siguió “Let it be” y “Live and let die”, la cual fue acompañada por fuegos artificiales. Sir Paul invitó a la vocalista de St Vincent, Annie Clark, para tocar con él, además del músico Jack White, quienes fueron parte del cartel del domingo.

Sigue leyendo:

Stray Kids en México: fecha, costo de boletos y preventa para el estadio GNP

Fue uno de los actores más famosos del cine de ficheras y hoy no tiene dinero ni trabajo

LA