New Order y Travis pusieron la nostalgia en el segundo día del Corona Capital

En el segundo día del festival Corona Capital, se vivieron grandes momentos para recordar, el regreso de New Order al festival lo que ocasionó que el escenario donde se presentaron no fue suficiente para el público que quería verlos, y muchos se conformaron con escuchar a lo lejos los éxitos de la banda británica. Aunque la agrupación tuvo una presentación llena de éxitos y logró que los que tenían lugar hasta adelante bailaran y cantaran esas canciones que los hicieron un grupo icónico en los 80.

En la noche se escucharon los famosos covers de Joy Division, “Isolation”, tema que se desprende del disco “Closer” que fue lanzado en 1980. Otro de los éxitos que fueron parte de la presentación, “Your silent face” y “Be a Rebel”. Uno de sus grandes éxitos “Bizarre Love Triangle”, sencillo lanzado en 1986 e incluido en el disco “Brotherhood”, fue uno de los más coreados de la noche, y aunque muchos no lograban tener una buena toma, miles de celulares trataban de captar el momento.

“Blue Monday”, uno de los temas más importantes de la música electrónica de la década de los 80, transportó a los asistentes a una discoteca y hubo varios que pudieron bailar.

Tras una breve pausa regresaron para interpretar el último tema, no sin antes quejarse de los fuegos artificiales que se emitían en el escenario de junto y que hizo que esperaran un poco para poder tocar el clásico, “Love Will Tear Us Apart”.

New Order

Créditos: Saúl Castillo

Travis dice que Shawn Mendes es guapo

Durante el segundo día también se presentó en el escenario principal Travis, esta banda escocesa liderada por Francis Healy, quien no dejó de interactuar con sus fans, pero también con los seguidores de Shawn Mendes que se encontraban en las primeras filas.

“Yo se que muchos están esperando a Shawn Mendes, ya lo ví está allá atrás ya listo, además quiero decirles que es muy guapo”, fue lo que comentó el músico, lo que ocasionó risas y gritos.

Travis

Créditos: Saúl Castillo

La agrupación empezó con su más grande éxito titulado “Sing”, a lo que le siguieron otras de sus canciones más esperadas “Driftwood”, así como “Alive” y “Good feeling”. Otra de las canciones que hizo un solo coro fue “Closer”, no sin antes escuchar el éxito “Side”, mientras que Francis se notaba contento, ya que no dejó de sonreír.

El cantante lució su cabello rojo, mientras que utilizó una camisa en color gris. Por más de una hora se disfrutó en el escenario principal de gran parte del repertorio de la agrupación como “My eyes”, “Flowers in the window” y terminó con “Why does it always rain on me?”.

