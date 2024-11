“El Temach” se lanza contra el feminismo y asegura que lo distanció de su hermana menor

Luis Castilleja, generador de contenido mexicano conocido como “El Temach”, volvió a desatar la polémica porque habló de su familia y reveló que está distanciado de su hermana menor por una cuestión de ideología que en los últimos años ha cambiado. De esta manera, el influencer, de 39 años de edad, se refirió al feminismo, pensamiento al que culpa de la separación de su familiar.

El polémico generador de contenido abordó el tema en el programa de YouTube “Desde el cerro de la silla” del conductor Franco Escamilla y detalló que su postura y filosofía de vida lo han afectado en el ámbito personal. Aunque ya está familiarizado con las críticas negativas de desconocidos quienes consideran que su contenido es “machista” e incluso fomenta una masculinidad que normaliza la violencia de género, la distancia de su familia le genera dolor.

“Tengo una hermana más chica, no me habla, y tengo un hermano más grande, no lo he visto en 10 años”, reveló “El Temach”, quien expuso que a su hermano no lo ve porque “tuvo un divorcio muy duro y decidió alejarse de todos y nadie sabe dónde está”. En el caso de su hermana, admitió que ella lo dejó de hablar debido a que es “El Temach”.

“El Temach” culpa al feminismo de la separación de su hermana menor

La confesión de Luis Castilleja asombró a Franco Escamilla, así como a los otros invitados, y esto lo hizo ahondar en el tema. Explicó que la separación de su hermana se dio paulatinamente porque “se fueron dando los procesos y se fue generando como la tensión”.

“Está c*brón porque puede más la ideología que lo que viviste cuando creciste con alguien. Y esta reinterpretación que tiene de momento el movimiento feminista cuando la protección es opresión y yo siempre fue muy protector y me lo recriminaba. Y es duro, es muy duro”, expuso “El Temach”.

Para “El Temach”, la actual manera de vivir el feminismo ha generado un quiebre entre hombres y mujeres y eso vive con su hermana. Franco Escamilla coincidió con el generador de contenido, quien se enfoca en dar consejos acerca de cómo tratar a las mujeres. Algunos de sus puntos de vista son cuestionados principalmente por mujeres, quien se van en su contra en redes sociales.

