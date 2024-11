"No es lo mío, se acabó": integrante del programa Hoy anuncia su retiro de la TV tras quedar fuera del matutino

El pasado viernes 15 de noviembre los seguidores de la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy" fueron testigos de una nueva eliminación en la que la edecán, Paola Durante y el comentarista deportivo, José Luis Verdugo, se convirtieron en la cuarta pareja expulsada del reality show.

Después de una nueva semana de competencia los jueces y las votaciones del público determinaron que Paola Durante y José Luis Verdugo perdieran su lugar en la temporada 2024 de "Las Estrellas Bailan en Hoy". La noticia generó opiniones divididas entre los fans ya que algunos estuvieron de acuerdo y otros dijeron que merecían seguir en la competencia.

Ante los resultados de las votaciones, Paola Durante concedió una entrevista con distintos medios de comunicación en la que anunció su retiro de las cámaras de la televisión, recordando que en este 2024 participó en "La Casa de los Famosos México" y "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Tras sufrir su segunda eliminación de "Las Estrellas Bailan en Hoy", fue expulsada en las primeras semanas pero Lorena de la Garza le dio su lugar, Paola Durante se mostró muy conmovida al decir que se retira oficialmente de todo lo relacionado con el entretenimiento.

En la entrevista, compartida en el canal de YouTube de Edén Dorantes, Paola Durante dijo que estaba cansada de todas las humillaciones que había recibido de mujeres y hombres con los que colaboró en distintos proyectos de este 2024. También agradeció la oportunidad de participar en "La Casa de los Famosos México" y en "Las Estrellas Bailan en Hoy".

"No dejarme humilla más, he recibido muchas humillaciones de mujeres y hombres. Me encantó estar en La Casa de los Famosos y en Las Estrellas Bailan en Hoy", contó.