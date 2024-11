Green Day entre nostalgia y punk cierra el primer día del Corona Capital 2024 en su regreso a México

Green Day regresó a México no sólo como una deuda derivada del Hella Mega Tour de la pandemia sino que tras su visita en 2017 en el Corona Capital no había regresado a pesar de ya haber pasado 8 años de haber pisado tierras aztecas con su llamado “Revolution Radio Tour”.

Ahora la banda integrada por los conocidos Billie Joe Armstrong, Mike Drint y Tré Cool, ya con las incorporaciones oficiales de Jason White y Jeff Matikka dieron uno de los mejores interpretaciones en México y quizá no hubo comparación algún otro artista ese 15 de noviembre.

En uno de los eventos más importantes como el Corona Capital, que a pesar de ser el evento de música más grande para algunos, este año estuvo lleno de críticas, desde la cancelación de bandas y la ausencia de otras no fue el cartel más aceptado e incluso se habló del tiempo que tocaría Green Day.

Pues si eres de esos fans empedernidos te habrás dado cuenta que en Europa y Estados Unidos, la banda venía haciendo un concierto de entre 2 y 4 horas, pues en su repertorio prometieron tocar Dookie y American idiot en su totalidad en el marco de su aniversario 30 y 20 respectivamente.

Green Day no decepcionó en su regreso a México

El escenario Corona fue testigo de cómo fanáticos de Green Day llegaron al evento horas antes de la apertura de puertas, pues el regreso de la banda motivó a fans a “madrugar” para poder verlos cerca, entre nueve y diez de la mañana fue la hora de llegada de algunos fans que soñaban con ver a su banda favorita de regreso, por lo que en palabras de ellos “nos echamos un taco y vámonos a ver a Green Day”.

La apertura de puertas de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodriguez comenzó a los dos de la tarde, fanáticos y no tan fanáticos corrieron con lo poco que tenían en el estómago para poder ver a Green Day pues tan solo faltaban casi diez horas para poder verlos en el escenario más grande del evento.

Lo Moon abrió el escenario a las tres de la tarde, con un espectáculo de poco más de 30 minutos calentó lo que sería una larga espera para Green Day, para seguir con la actividad City and Colour, pusieron a vibrar a algunos fanáticos que se dieron cita para verlos y hacer el famoso recorrido de escenarios.

Mucha gente salió después de su show, por lo que se esperaba en menos de una hora a Blonde Redhead, banda que si bien tiene ritmos interesantes no interactúo mucho con la fanaticada que esperaba y pasó sin muchos reflectores; sin embargo lo bueno estaba por llegar.

Clairo en el Corona Capital 2024/Créditos: Carlos Segoviano

Clairo motivó a un grupo increíble de fanáticas que coreaban sus canciones, incluso la cantante mencionó que agradecía mucho el apoyo, pues ya habían pasado 5 años desde su visita a México e incluso se habló del concierto cancelado entre MGMT, Tame Impala y la cantante.

Cage The Elephant fue el primer esbozo de lo que le esperaba al escenario, pues aun con un brazo y pie roto el vocalista Matt Shultz dió todo de sí para calentar a un público que llevaba más de 8 horas sin algún alimento o líquido esperando ver a Green Day en su regreso a México.

Matt Shultz con la bandera de México/Créditos: Carlos Segoviano

Dookie y American Idiot en menos de 2 horas

Eran las nueve con uno, cuando después de ser espectadores de cómo se armó el escenario para Green Day, Bohemian Rhapsody se escuchaba en las bocinas del Escenario Corona, pues la gente coreaba el clásico de los 70 en espera de la salida de Drunk bunny, uno de los personajes más esperados del día.

Así al ritmo de la marcha imperial de Star Wars al más estilo del lado oscuro, se proyectaron imágenes de la banda pasando por sus eras más icónicas, Dookie, Woodstock, Warning, American idiot y por último Saviors su más reciente lanzamiento tras el fallido Father Of All de 2019.

Green Day agardeciend en Instagram/Créditos: Qbilliejoearmstrong

Rápidamente “The American Dream Is Killing Me” sonó ante más de 75 mil personas no pasaron más de tres acordes de la canción cuando ya habían sacado a dos fanáticas que se desmayaron instantáneamente y que se perdieron en la multitud bajo los gritos de “abran paso”.

Dookie llegó al escenario y la banda decidió aprovechar el poco tiempo de la presentación con el famoso Zeppelin del disco anunciando el inicio de Basket Case y Longview donde incluso Billie Joe olvidó la letra, siguió Welcome To Paradise así como She (donde Billie subió a una fanática que sufrió los estragos de estar cerca de la pasarela) terminando con When I Come Around.

Green Day en el Corona Capital 2024/ Créditos: Carlos Segoviano

Los clásicos de Green Day fueron seguidos por la reconocida Know Your Enemy, donde al invitar a una fanática a cantar, la pequeña nerviosa olvido el coro de la canción, pero se divirtió al máximo aunque Billie molesto no de broma le pidió “un micrófono” para seguir el show.

Look Ma, No Brains! y Dilema de Saviors hicieron su rápida aparición, recordaron Warning, con Minority siguió Brain Stew con más y más explosiones de fuego, para pasar por American Idiot mientras se inflaba el logo del disco en el escenario, comenzando la etapa que cumple 20 años.

Holiday fue cambiada para mencionar a México e insultar a Donald Trump, Boulevard Of Broken Dreams trajo la nostalgia y se agregó como en los viejos tiempos, Are We The Waiting/ St Jimmy, sorpresivamente se escuchó Give Me Novacaine y Letterbomb después de años.

El globo de American Idiot y Mike Drint en el escenario/Créditos: Carlos Segoviano

Green Day cerró con Wake Me Up When September Ends en un emotivo momento, pues hubo fans que llevaban imágenes con sus padres para el momento, Jesus Of Suburbia retumbó en sus casi 15 minutos de duración, los enamorados y no tanto cantaron Bobby Sox.

Para finalmente terminar con el clásico Good Riddance en acústico bajó la luna llena del Corona Capital donde ras una lluvia de confeti y un show de pirotecnia Green Day agradeció a sus fans por la espera y por el amor entregado, no sin antes mencionar que y están esperando volver para su show del Pal Norte en 2025.

