El rock revitaliza en el primer día del Corona Capital ante casi 50 mil personas

Inició la primera jornada de la edición número 14 del Corona Capital, que se realizó en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, con más de diez horas de música, que tuvieron a exponentes de la música como Clairo, Cage The Elephant y The Mars Volta entre otros.

Como cada año las puertas se abrieron a las 14:00 horas, para dar paso a los primeros asistentes que se dieron cita en la entrada principal del recinto, aunque los escenarios lucieron con poca asistencia los abridores del festival Brigitte calls me baby y Water from your eyes, quienes se presentaron en el escenario Vans y Corona Cero ofrecieron energéticos shows.

Para inaugurar el escenario principal Lo Moon, banda de rock estadounidense deleitó a sus fieles seguidores que se dieron cita desde antes de las 15:00 horas, horario en que salieron.

Por parte The Beaches, banda de rock originaria de Canadá, formada por Jordan Miller, Kylie Miller, Leandra Earl y Eliza Enman-McDaniel llegaron al festival con gran parte de sus éxitos, con casi una hora de show.

Otro canadiense que se dio cita en el encuentro musical fue Dallas Green con su proyecto City and Colour, quien pasadas las 16:00 horas reunió a decenas de personas en el escenario Corona.

Gran afluencia de gente se observó en uno de los escenarios porque era el turno de The Vaccines, banda británica de indie rock formada en Londres en 2010. Durante su show se escucharon, “If you wanna”, “I always knew” y “Post break-up sex”, entre otras.

Mientras que en el escenario Viva Tent y Nivea hicieron lo propio los londinenses Two Another y la originaria de Los Ángeles, Blü Eyes.

La cantante estadounidense Clairo tomó el escenario principal con su singular sonido, fue un poco más de una hora que se escucharon sonidos de folk, rock, indie pop y alternativo.

Pasadas las 19:50 horas aparecieron en la escena The Mars Volta, tras la presentación que dieron el año pasado, los estadounidense volvieron al Corona Capital, para una presentación, con gran parte de sus éxitos.

FOTOS SAÚL CASTILLO

MAAZ