Corona Capital 2024: ¿Cómo evitar que te roben el celular en un festival de música? | GUÍA DE SUPERVIVENCIA

La espera ha terminado, pues a partir de hoy viernes 15 y hasta el domingo 17 de noviembre se estará llevando a cabo la edición 2024 del Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, uno de los festivales musicales más esperados del año, el cual trae a algunos de los mayores exponentes de la música internacional a nuestro país.

Este año los asistentes podrán disfrutar de la actuación de grandes artistas y bandas como Paul McCartney, New Order, Green Day, Empire of the Sun, Jack White, Iggy Pop y Shawn Mendes, siendo un evento que promete ser inolvidable.

Por desgracia durante este tipo de festivales es muy común que ciertas personas aprovechen la distracción de los asistentes para hacer de las suyas y robarles sus celulares sin que se den cuenta, por lo que a continuación te compartimos nuestra guía de supervivencia para que puedas evitar este tipo de situaciones si tienes pensado ir al Corona Capital 2024.

¿Cómo evitar que te roben el celular en el Corona Capital 2024?

En el año 2023 la Policía Nacional de España compartió una serie de consejos para evitar que tu equipo sea robado durante tu asistencia a un festival de música, por lo que a continuación te mostramos algunos de estos tips avalados por los profesionales en seguridad.

Puedes llevar tu celular colgado al cuello con una cinta para tenerlo siempre cerca de ti, en cuyo caso se recomienda ocultarlo por debajo de tu camisa o chamarra para evitar llamar la atención de los ladrones.

Cuídate de los empujones mientras grabas o tomas fotografías, pues es una táctica muy utilizada por los criminales para robar celulares.

Uno de los métodos más eficaces es el de activar la opción de localización de tu móvil, pues de esta forma podrás saber siempre en donde está, facilitando su pronta recuperación en caso de robo o extravió.

Adicionalmente te compartimos otros tips que te mantendrán protegido contra cualquier intento de robo en el festival.

Evita llevar tu celular en los bolsillos de tu pantalón, pues es el lugar en donde hay mayor facilidad de sacarlo, sobre todo cuando hay multitudes y pierdes la visibilidad de tu zona baja.

Las chamarras con bolsillos en los interiores son ideales para mantener tu equipo sano y salvo siempre y cuando las lleves cerradas, pues de lo contrario también podrían robártelo con facilidad.

Evita dejarlo en modo vibración o silencio, pues si tiene sonido podría ser más fácil localizarlo en caso de robo o extravió

Mantente alerta en todo momento, sabemos que es difícil al disfrutar de un espectáculo tan sorprendente, pero no hay mejor forma de prevenir un robo que manteniéndote al tanto de lo que pasa a tu entorno.

Consejos para ahorrar batería y que tu celular no se quede sin carga el día del evento

Otro gran problema al que suelen enfrentarse las personas cuando asisten a un festival de música es la falta de carga en sus celulares, lo que puede representar un gran problema sobre todo si querías grabar a tu artista favorito o si tu teléfono se apaga y ya no puedes contactar a tu grupo de amigos, o a algún servició de transporte para regresar a tu hogar después del evento, por lo que a continuación te compartimos algunos consejos para ahorrar batería y que puedas estar preparado ante cualquier imprevisto.

Activa la opción de ahorro de energía medio o máximo según te sea conveniente en el momento, de esta forma la batería de tu equipo se extenderá por más tiempo.

Evita abrir aplicaciones como juegos o redes sociales ya que estas consumen bastante carga.

Cierra todas las pestañas de aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Reduce el brillo de la pantalla.

Disminuye el tiempo de activación de la pantalla de bloqueo.

Apaga el Bluetooth.

De igual forma te recomendamos cargar tu celular al máximo antes del evento, y de ser posible cargar contigo una batería portátil.

