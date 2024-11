Arath de la Torre se encuentra muy afectado tras la muerte de Arturo García Tenorio: “él me ayudó con mis adicciones”

Este jueves 14 de noviembre, el actor, comediante y traductor Jorge Ortiz de Pinedo confirmó la muerte de su gran amigo el también histrión de Arturo García Tenorio, recordado por sus actuaciones en programas como “Doctor Cándido Pérez”, “El chapulín colorado” y en telenovelas como “María Mercedes”, en donde compartió créditos con Thalía.

Es así como decenas de famosos que lo conocían y que compartieron algún proyecto con García Tenorio han lamentado su fallecimiento, sin embargo, la muerte del querido actor ha causado gran impacto para el conductor de Hoy, Arath de la Torre, quien la mañana de este viernes se pronunció sobre la pérdida de su gran amigo, y el ex integrante de LCDLFM 2, dijo estar muy mal por la partida de Arturo a quien considera fue su ángel.

Falleció a los 70 años.

IG @arturo.garciatenorio

La mañana de este viernes 15 de noviembre, los conductores de Hoy compartieron la triste noticia del fallecimiento de Arturo García Tenorio, quien murió a los 70 años de edad, luego de esto presentaron una cápsula en la que recordaron su trayectoria en el cine, teatro y televisión, al regresar, Arath de la Torre hizo una breve intervención y compartió su tristeza ante la muerte del querido histrión.

Y es que, para Arath de la Torre, Arturo García Tenorio no solo fue un compañero y colega en algunos proyectos, pues de acuerdo al conductor de Hoy, el fallecido actor fue quien lo ayudó a superar sus adicciones, pues él fue el que lo llevó al centro de rehabilitación al que Arath sigue yendo.

“En lo personal, estoy muy mal porque ayer me enteré, ayer precisamente que estaba en el teatro y quiero decir públicamente que Arturo me ayudó mucho con mis adicciones, él me llevó a este lugar donde voy todos los días por primera vez… me pegó durísimo son de esos ángeles que en vida te protegieron y que desde allá arriba me seguirá cuidando”, contó Arath de la Torre