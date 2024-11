Revelan que Katy Perry fue acosada durante su visita a la CDMX, hombre intentó besarla a la fuerza en taquería: VIDEO

Katy Perry habría sido acosada por uno de los meseros de la taquería Instagram: @katyperry/TikTok @Alexduran010

Este miércoles 13 de noviembre, la famosa cantante estadounidense Katy Perry estuvo de visita en México como parte de la promoción de su gira "The Lifetimes Tour", en la cual ofrecerá diversos conciertos en Monterrey, Guadalajara y la CDMX durante el próximo 2025.

Durante su estancia fue tendencia en las redes luego de que participará en el programa matutino Venga La Alegría, en donde se le pudo notar con cierta incomodidad ante las diversas actividades que tenían preparadas para ella, lo que desató una ola de memes, así como fuertes críticas hacía los conductores y organizadores del show.

Después de haber pasado por el bochornoso momento, más tarde fue vista comiendo en la taquería "Los Atarantados", un restaurante ubicado en la Roma Norte, en donde se tomó el tiempo para convivir con algunos de sus fans, con quienes se sacó fotografías y les firmó algunos autógrafos, algo que aparentemente habría ocurrido con normalidad, hasta que comenzó a hacerse viral un video en donde se puede observar como la cantante habría sido acosada por quien parece ser un mesero del establecimiento.

El hombre habría intentado besar a Katy Perry a la fuerza

Foto: TikTok @Alexduran010

En el video compartido por el usuario de TikTok @Alexduran010 se puede apreciar a Katy Perry sentada tranquilamente mientras convive con sus fans, cuando de repente un hombre vestido con un mandil de color verde aparece por detrás de ella y se comienza a acercar a su rostro con la intensión de robarle un beso, por lo que al percatarse de su presencia la artista solo se voltea, provocando que el sujeto bese su cabello.

Ante dicha acción se puede notar claramente la cara de incomodidad y asombro de la cantante, quien trata de hacer como que nada paso y sigue dando autógrafos.

Al darse cuenta del comportamiento inapropiado del hombre los usuarios explotaron en las redes, en donde dejaron ver su molestia resaltando la pésima impresión con la que Katy Perry se iba a quedar de México, destacando algunos comentarios como:

"no te culpo Katy si no regresas a México", "siento que Katy no la paso bien en México", "entre eso y venga la alegría , esta mujer no vuelve" y "con esto a Katy Perry no le darán ganas de regresar a México".