Paco de Miguel también incomodó a Katy Perry con su personaje de "tía" y fans reaccionan, "viviendo el día más random de su vida"

La visita de Katy Perry a nuestro país ha sido todo un fenómeno que inició en la televisión y remató en redes sociales, pues primero estuvo como invitada en Venga La Alegría donde sus reacciones de supuesta incomodidad ante las dinámicas de los conductores del matutino nos dejaron los mejores memes; después, al hacerse viral por ir a comer a una icónica taquería de la Ciudad de México y con un cierre de broche de oro, la cantante también grabó contenido con el influencer Paco de Miguel, quien ya compartió todos los detalles sobre su encuentro.

A través de sus cuentas oficiales, donde el creador de contenido acumula millones de seguidores, compartió el video en colaboración y con mucho humor que grabó junto a Katy Perry. Por su parte, Paco de Miguel apareció bajo su personaje de "tía" que ha causado tanta polémica en redes sociales desde que el influencer comenzó a hacerse viral, pues mientras para algunos son bromas graciosas que retratan la realidad, para otros es misoginia y machismo disfrazados de comedia. Pese a ello, el famoso tuvo la oportunidad de conocer, convivir y grabar junto a la intérprete de "Roar" y el resultado ya es viral en TikTok e Instagram.

"Momento surreal que no puedo creer estoy llorando. I Love You @katyperry thank you thank you thank you", escribió el influencer a través de su cuenta oficial de Instagram y TikTok donde el clip está por llegar a las dos millones de reproducciones. Luego de ver el resultado de esta inesperada colaboración, la sección de comentarios se dividió entre los que aseguran que la cantante vivió su experiencia más incómoda al llegar a México y los que se están tomando con humor las reacciones de la famosa, asegurando que todavía le faltan momentos como estos para vivir la experiencia completa.

En el video que Paco de Miguel compartió se le ve caracterizado como una tía y la dinámica del clip consistía en que él en su rol de una tía moderna se pondría a cantar de forma simple los grandes éxitos de la cantante; mientras tanto, Katy Perry permanecía junto a él y tratando de imitar el no cantar, sino decir las frases de la canción. Fue entonces cuando hizo sus caras icónicas y con las que muchos aseguraron que no sólo la incomodaron en Venga La Alegría, sino también en el resto de su visita a México.

Esta colaboración fue la que no sabíamos que necesitábamos hasta que la vimos. (Foto: IG @pacodemiguel)

Katy Perry graba con Paco de Miguel, fans dicen que le falta conocer al Escorpión Dorado

El video que Paco de Miguel y Katy Perry grabaron juntos los muestra cantando "Teenage Dream", pero en el clip aparece la celebridad sonriente y aparentemente incómoda mientras ve al influencer; al final ambos terminan sonriendo y cantando hacia la cámara y al final se ríen de emoción. La grabación se convirtió en la sensación del momento y los comentarios en tono de broma continúan entre los internautas.

"La Katy viviendo el día más random de su vida amooooo", "Y tú sí le hablaste en inglés?", "Kathy perry: ME LA ESTOY PASANDO BIEN RARO", "Pobre Katy como que no entendía el humor del mexicano", "Siento que se la pasó bien raro la Katy en MX HAHAHAHA", "O sea la gente necesita explicación, Katy está actuando como si se intimidara con Carito, pero bueno es que la señora Carito si que intimida", "Katy no podía creer que se encontró a la mamá más famosa del mundo", "se dio un bañito de mi pueblo" y "Se ve más contenta contigo que en Venga la alegría jajaja", se lee en la sección de comentarios.

Tras hacerse viral con este video, el influencer compartió algunos de los momentos que se vivieron detrás de cámara y en los que se ve cómo se prepararon, pero algo que emocionó a Paco de Miguel y a sus seguidores, fue el tierno gesto que tuvo la cantante con el creador de contenido. Pues lejos de la incomodidad que supuestamente se muestra en su cara, ayudó al mexicano a caracterizarse.

La cantante ayudó a Paco de Miguel a ponerse la peluca. (Foto: IG @pacodemiguel)

De acuerdo con el famoso, la intérprete se tomó unos segundos para ayudarlo a colocarse bien la peluca y así el video de ambos fuera perfecto. "Katy Perry me acomodó la peluca de la mamá, ya puedo morir en paz ok? En la segunda foto me iba a dar un infarto…", escribió en su cuenta de Instagram donde los fans reaccionaron de la mejor manera y es que hay quienes aseguran que tras el mal rato en Venga La Alegría, disfrutó de su tarde.

