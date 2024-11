Mariana Seoane defiende a Ángela Aguilar de las críticas: "A todas las mujeres nos representa"

Cada vez son más las celebridades que han decidido mostrar su apoyo a Ángela Aguilar y Christian Nodal pese a la ola de críticas por su relación. Esta vez fue Mariana Seoane, quien defendió a la cantante de regional mexicano de los ataques que ha recibido por el reconocimiento como "Mujer del año", algo ante lo que le externó su admiración y dijo estar de acuerdo en que representa a las mujeres.

La intérprete de "Me equivoqué" fue una de las primeras celebridades en mostrar su apoyo a los cantantes luego de que hicieran público su romance, además, estuvo en el concierto donde compartieron escenario por primera vez como pareja y en el que generaron gran escándalo al besarse. Pese a las críticas y el escándalo que los rodea, Mariana Seoane sostiene su postura y defendió a la menor de los Aguilar de las críticas que ha recibido por su reconocimiento como "Mujer del año" de la revista Glamour.

“Ángela tiene toda mi admiración y, si el título no se lo da la revista, ella es una gran artista y una gran mujer y, a parte, se casó con nuestro Nodal no frieguen. A todas las mujeres nos representa”, dijo Seoane en un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”.

Mariana Seoane también habló de las declaraciones de Cazzu: “Soy pro mujer, pero también estamos en un momento muy sensible, donde cualquier mujer puede señalar a un hombre y decir cosas que son mentira. Soy una persona justa, soy mujer y muy orgullosa de serlo, pero prefiero no opinar cuando no estuve en medio de una relación”.

¿Quitan a Ángela Aguilar el reconocimiento como "Mujer del año"?

El reconocimiento que recibió Ángela Aguilar como "Mujer del año" en la en la categoría “Regional Music Award” de la revista Glamour México generó gran alboroto en redes sociales y en la plataforma Change.org se creó una petición para quitárselo. Aunque se recolectaron una gran cantidad de firmas, la publicación emitió un comunicado en el que señalaba que la cantante conservaría el título.

“Esta información es absolutamente falsa (…) Ángela Aguilar fue elegida por su destacada trayectoria en la música regional mexicana y su impacto positivo en la cultura de este país. Dicho reconocimiento será entregado en los próximos días en una gala que se llevará a cabo en la CDMX, tal y como se tenía planeado desde un principio”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

