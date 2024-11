Gala Montes se enoja tras ser cuestionada sobre su amistad con Briggitte Bozzo y en redes le llueven críticas

Gala Montes se encuentra en medio de la polémica tras la serie de declaraciones que ha dado a los distintos medios de comunicación y con las que ha dejado entrever que su relación de amistad con Briggitte Bozzo se terminó tras acabar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Hace unos días la joven cantante aseguró en una entrevista que su compañera del Team Mar es incongruente sobre lo que dice y hace, algo que despertó la indignación entre los internautas, quienes tienen opiniones divididas.

Las palabras de la actriz se hicieron virales, ya que también habría comparado a Briggitte Bozzo con el Team Tierra, pues durante la dinámica le preguntaron que si se encontrara en un barco en altamar a quien no salvaría y sin titubear afirmó que los contrincantes de Mar y a los pocos segundos agregó el nombre de la pelirroja, quien fue su aliada dentro del reality show. Fue este momento el que se hizo sumamente viral en redes sociales y por lo que ambas se volvieron en foco de atención, además de muy cuestionadas al respecto.

A días de iniciar la polémica, Gala Montes asistió a un evento en el que tuvo un breve encuentro con la prensa que ya es viral, pues en él le preguntaron sobre sus declaraciones y de señalar a su compañera como una persona "incongruente"; sin embargo, la cantante estalló en contra de la reportera que la cuestionó. La actitud a la defensiva de la intérprete de "Tacara" se volvió viral en redes sociales, donde está siendo duramente criticada por los internautas.

Hasta el momento la cantante y actriz no ha respondido a esta nueva polémica que enfrenta, pero desde hace unas horas no es la única que protagoniza, pues la periodista de espectáculos Martha Figueroa filtró que Montes le habría gritoneado a Briggitte en un encuentro que tuvieron para grabar publicidad. Por todo lo anterior los fans de ambas y de LCDLFM están molesto y consternados, así que las críticas en contra de la joven no se han hecho esperar.

Gala Montes se enoja con reportera por preguntarle sobre Briggitte; la tunden en redes

En redes sociales se ha hecho viral un video del periodista Edén Dorantes que ya fue reposteado por distintas cuentas en el que se escucha a una reportera preguntarle a Gala Montes sobre su amistad con Briggitte Bozzo, esto luego que ella la llamó "incongruente" y ante la defensa que la propia venezolana tuvo hacia su persona. Fue entonces cuando la joven cantante demostró su molestia e incomodidad y en redes no paran de criticarla.

"Te hiciste tendencia por haber dicho que era incongruente Briggitte; el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistarla y decía que no sabe si hay amistad o no, que no han tenido tiempo como para aclarar cosas. Creo que hay malos entendidos", se escucha decir a la mujer antes de acercarle el micrófono a la famosa, quien demostró su incomodidad ante la situación.

"No, la verdad es que no. La verdad me gustaría verlo con Briggitte, no contigo", dijo la actriz de forma tajante, antes de volver a decir que hablará con Bozzo, "100 por ciento segura".

Sus palabras se hicieron virales en redes sociales y las críticas en su contra no tardaron en aparecer con mensajes como: "Entonces por qué le dijo a los medios y no a solas a Briggitte? Ella comenzó todo", "Gala se cree la gran artista cuando ni una canción decente puede hacer", "Gala es una persona súper diferente a la casa de los famosos", "respondió respetuosamente? solo lo quiere hablar con Briggitte" y "qué bueno que lo vea directamente con Briggitte, luego meten cizaña".

Finalmente, la famosa respondió a otros de los cuestionamientos de la prensa, entre ellos la desinformación que existe en redes sociales y no dudó en destacar que hay muchos chismes con los que se targiverza la información, "le añaden y entonces llega Juanita y perenganito, y no va a entrar uno en dimes y diretes porque si no, hacen más grande el problema. Entonces yo creo que todo lo que ha sucedido ha sido por algo, estamos saliendo de un reality, hay muchas cosas que platicar", dijo no sin antes mencionar lo feliz, contenta y emocionada que está en esta etapa de su vida.

