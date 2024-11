Gala Montes revela que su mamá le robó dinero mientras estaba en “La Casa de los Famosos México”: “No le crean nada"

El conflicto entre Gala Montes y su mamá, Crista, estalló tan sólo unos días antes de que la actriz entrara a “La Casa de los Famosos México” y aunque ambas expresaron su deseo por reconciliarse la actriz parece haber cambiado de opinión tras enterase lo que ocurrió en su ausencia. Como lo que reveló recientemente, pues indicó que su madre le habría robado dinero mientras ella estaba en el reality show.

En julio pasado se Cristina Montes concedió una entrevista a TVNotas en la que señalaba estar distanciada de sus hijas y señalaba a Gala Montes de haberla despedido como su mánager luego de 18 años. Crista culpó a la psicóloga de la actriz del distanciamiento que había entre ellas, pues aseguró que desde que asistía a terapia comenzaron los conflictos: A partir de ahí cambió (…) Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos”.

La actriz de “El señor de los cielos” no dudó en desmentir a su mamá y publicó un video en el que, entre lágrimas, la acusaba de extorsionarla y haberse beneficiado de las ganancias que obtuvo desde que inició su carrera. Además, la señaló como la responsable de su depresión y ansiedad: “Como no se hicieron las cosas como ella dijo porque se quería quedar con todo mi dinero, y perdón que comparta todo esto ahorita, pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando”.

Gala Montes revela que su mamá le robó dinero mientras estaba en “La Casa de los Famosos México”. Foto: IG @sargentomatute

Gala Montes revela que su mamá le robó dinero

En una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Gala Montes habló de los conflictos con su madre y cómo es que surgió todo entre ellas. Entre otras cosas, indicó que Crista le robó dinero tan sólo unos días después de que ella entrara a “La Casa de los Famosos México”.

“Ella toma la decisión por unos cuantos pesos que le pagaron en esa revista, da la nota y entonces yo dije: ‘Se acabó’ porque siempre hace lo mismo. De hecho cuando entré a ‘La Casa’, para que no le crean sus videos de ‘ay, me abandonaron’, a los dos días de que yo estaba en ‘La Casa’ mi mamá me robó dinero, esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”, dijo la también cantante.

Sobre su sorpresivo encuentro en la final del reality show, la actriz dijo haber confiado en su mamá hasta que sumó todo lo que había ocurrido en su ausencia: “Dije: ‘Chance y ya cambió’, me dio el abrazo, pero no había visto el circo que había armado. De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’ (…) La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto, pero yo entendía que yo soy team Gala y ya no vas a pasar por encima de mí y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”.

