¿Stylist de Briggitte Bozzo contra Gala Montes? Exhibe ropa maltratada: "Lastima y vergüenza"

Briggitte Bozzo logró formar una gran amistad con Gala Montes durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, motivo por el que Laura, stylist de la actriz venezolana, comenzó a enviar atuendos para la cantante. Aunque la más reciente publicación en Instagram de la experta en moda destaparía un fuerte conflicto entre ellas, pues exhibió la manera en la que le devolvieron algunas prendas que fueron usadas por la mexicana en algunas de sus recientes entrevistas.

En más de una ocasión Briggitte Bozzo se dijo contenta con los looks que le enviaba su stylist, Laura, para deslumbrar en cada gala del reality show. Con el incremento de su popularidad y la alianza que formó con el Team Mar, la experta fue buscada por algunas marcas para que también le enviara prendas tanto a Karime Pindter como a Gala Montes por lo que se puso en contacto con la familia de cada una con la intención de hacerle llegar los atuendos.

A su salida, todo indica que Laura también vistió en algunas ocasiones a Gala Montes sin imaginar lo que ocurriría después. A través de sus historias en Instagram, la stylist publicó una foto en la que exhibe la forma en la que le devolvieron algunas prendas y lamentó trabajar con esas personas. Aunque no mencionó de quién se trataba, fanáticos notaron de inmediato que había algunas que había usado la actriz de telenovelas.

Stylist de Briggitte Bozzo habría exhibido a Gala Montes. Foto: IG @galamontes

“Que horrible trabajar con gente así, que mande las cosas como un basurero. Lastima y vergüenza ajena”, escribió Laura en redes sociales retomado por el influencer de espectáculos Eddy Nieblas. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos apoyaron a la experta, otros arremetieron en su contra por supuesta “falta de profesionalismo” al exponer a sus clientes de esa manera.

Polémica de la stylist de Briggitte Bozzo en LCDLF México

Esta no es la primera polémica que protagoniza la stylist de Briggitte Bozzo, pues acusó a “La Casa de los Famosos México” de no entregar las prendas que le enviaba a la actriz. Además, indicó que algunos de los looks nunca llegaron a la participante y tampoco se los devolvieron por lo que nunca supo realmente lo que ocurrió con ellos.

“Era mentira eso de que yo mandaba cartas a Briggitte y nada, se agarró de eso la producción y dijeron que no puedo mandar la ropa yo porque mandaba tipo cartitas (…) Me culparon, o sea, se agarraron conmigo y obviamente con la madre. Entonces, yo no puedo mandar la ropa. Voy a hacer los videos, voy a hacer los outfits de Gala y Briggitte, pero no voy a poder ir a dejarlas porque supuestamente quise hacer complot”, dijo la stylist.

La Stylist Laura exhibe el daño a prendas que prestó para un atuendo. Foto: IG soyeddynieblas

