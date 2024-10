"Recordé porque no nos caías bien": tunden a Karime por felicitar a Jawy en su cumpleaños | FOTOS

La mañana de este miércoles 9 de octubre la finalista de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Karime se robó toda la atención en redes sociales después de dedicarle un mensaje de cumpleaños a su amigo, el exintegrante de "Acapulco Shore", Jawy.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido, Karime compartió varias fotografías junto a su amigo, Jawy, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que le escribió, recordando que tienen una buena relación dentro y fuera del polémico reality show de MTV.

Como era de esperarse la publicación de Karime felicitando a Jawy no pasó desapercibida para nadie pues los fans reaccionaron y de manera positiva. Incluso algunos le retiraron su apoyo a la finalista de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México".

Resulta que un número considerable de internautas coincidieron en que Karime no les caía bien por su cercanía con Jawy, uno de los participantes más polémicos de "Acapulco Shore". Ante esta situación le aconsejaron que si quería mantener su cariño y popularidad debería de evitar ese contenido.

"Ya recordé porque no nos caía bien Karime" y "Ya me estabas cayendo bien, pero ya me acordé porque lo dejaste de hacer", se leen en algunos comentarios.