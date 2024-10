Cómo cambiar la llanta de tu auto paso a paso si es tu primera vez

Tras el volante, cuando vas en las calles de tu ciudad o en una carretera de gran velocidad, es indispensable que sepas lo mínimo sobre tu automóvil en caso de tener algún contratiempo. Uno de los más comunes, son las llantas ponchadas en el momento menos indicado.

Saber cambiar una llanta puede salvarte hasta la vida. Un neumático desgastado y con baja presión tiene que ser detectado a tiempo, el objetivo es poder realizar una conducción segura con mucha estabilidad. En caso de que ya se haya ponchado, te ahorrarás bastante tiempo de espera.

Revisa tu herramienta antes de viajar

Recuerda que todos los automóviles tienen herramienta desde agencia. Al momento en que lo compras debe tener integrado su gato hidráulico, una llave para cambiar los birlos, así como otros aditamentos, pues muchas veces los birlos tienen seguros o el tapón de tu rin está atornillado.

No olvides revisar tu herramienta. Crédito: Freepik / @prostooleh

Investiga cuáles son los elementos necesarios. En caso de que no tengas a la mano toda esta herramienta, entonces es momento de comprar nueva para no tener preocupación a la hora de salir a carretera. Claro que lo más importante es cargar con una llanta de refacción o no importará si sabes cambiarla, pues no tendrás nada que cambiar.

La ventaja de traer consigo todo lo necesario para cambiar tu llanta, es ahorrar tiempo si tienes un accidente. Cambiar una llanta no te tomará más de 20 minutos cuando sabes hacerlo con seguridad, después tendrás tiempo de arreglar o bien, reponer la que sufrió el accidente. En caso contrario, tendrás que esperar a que alguien te la cambie o que llegue el seguro.

También es opcional que cargues contigo un triángulo reflectante, así como un chaleco del mismo material, pues en caso de que suceda de noche, los automóviles que vienen conduciendo podrán verte con facilidad. Aunque es recomendable orillarse a un lugar seguro y plano para realizar el cambio.

Es indispensable hacerlo en un lugar seguro. Crédito: Freepik / user18526052

Paso a paso, cómo cambiar una llanta ponchada

Afloja los birlos: primero retira el tapón de tu llanda, debajo encontrarás los birlos. Con la llave de cruz o de ruedas, afloja un poco las tuercas o birlos de la llanta que deseas cambiar, gira contra las manecillas del reloj. No las quites por completo todavía. Generalmente solamente utiliza cuatro.

Levanta el vehículo: ubica el punto de apoyo del gato hidráulico en el chasis del vehículo, siguiendo las indicaciones del manual de tu auto. Levanta el vehículo lo suficiente para despegar la llanta del suelo.

Retira las tuercas y la llanta: retira completamente las tuercas o birlos y quita la llanta ponchada.

Coloca la llanta de repuesto: alinea los orificios de las tuercas de la llanta de repuesto con los pernos de la rueda. Coloca las tuercas y aprieta con los dedos lo más que puedas.

Baja el vehículo: baja el vehículo con el gato hidráulico hasta que la llanta de repuesto toque el suelo. Ahora, aprieta firmemente las tuercas en forma de cruz para asegurar una distribución uniforme de la presión.

Recuerda que aquí no acaba el trabajo. Una vez que tengas puesta la llanta de repuesto, acude a checar el aire de todas tus llantas. También tienes que ir a una vulcanizadora para saber si es posible reparar la llanta que se ponchó, lo que sucede la mayoría de las veces. En caso contrario, compra una nueva.

