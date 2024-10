Muere la cantante Nell Smith en accidente de tráfico, tenía 17 años

Nell Smith, considerada una de las mayores promesas de la música británica, falleció este sábado en un accidente de tránsito, señaló su familia mediante la cuenta de Instagram de la artista.

La joven cantante, que tenía 17 años de edad al momento de su fallecimiento, cobró popularidad cuando, con solo 14 años, fue elegida por la legendaria banda The Flaming Lips para colaborar en un disco de covers, hecho con canciones de Nick Cave.

“Nos duele mucho decir que nuestra luchadora, talentosa, única y hermosa hija nos fue cruelmente arrebatada el sábado por la noche. Todavía estamos conmocionados por la noticia y no sabemos qué hacer o decir.

“Ella tenía mucho más por experimentar y dar a este mundo, pero al mismo tiempo estamos agradecidos por experimentar con ella estos 17 años. Dejó una huella imborrable en el mundo y un vacío irremplazable en nuestros corazones”, destacó la familia.

Reciben condolencias del mundo de la música

Prácticamente de inmediato, Warren Ellis, colaborador de Nick Cave no solo en su proyecto The Bad Seeds, sino en decenas de bandas sonoras de cintas como Back to black, Blondie o The Road, dio las condolencias a la familia.

Durante una presentación celebrada el 6 de octubre en Portland, Estados Unidos, el vocalista de The Flaming Lips, Wayne Coyne, le dedicó algunas sentidas palabras a la joven cantante, quien estaba preparando su debut con temas inéditos.

La joven británica se mudó a Canadá con solo cinco años de edad. Foto: Instagram / Nell Smith

“Tenemos una amiga canadiense que se llama Nell. Grabamos un disco increíble con ella hace tres años, un álbum lleno de canciones de Nick Cave. Hoy tenemos un mensaje muy triste, falleció anoche en un accidente de carro”, expresó.

Hasta el momento no se conocen más detalles del accidente en el que perdió la vida la joven cantante, salvo que ocurrió el pasado 5 de octubre en alguna carretera de la Columbia Británica, en Canadá.

¿Quién era Nell Smith?

Nacida en Leeds, Reino Unido, Nell Smith creció en una familia amante de la música. De acuerdo con su página oficial, su mamá le ponía música durante el embarazo y ya a los dos años de edad la llevó a su primer concierto.

Tras mudarse a Canadá en 2012, cuando tenía solo cinco años, comenzó a hacerse toda una fanática de The Flaming Lips, a quienes vió por primera vez en vivo en 2017. Un año después, en 2018, se las arregló para entregarle una carta a Coyne, vocalista de la banda, y captar su atención.

La colaboración con The Flaming Lips logró colocar a Smith en el radar musical. Foto: Instagram / Nell Smith

“Creo que Nell y yo solo queríamos hacer algo de música y ver qué pasaba. Cantar covers es una forma divertida para hacerlo. Elegí a Nick Cave porque amo su música y sus letras y pensé ‘probablemente Nell no sepa mucho sobre esta música y podría hacer algo muy simple, sentido y original’, ¡y así lo hizo”, señaló Coyne en una entrevista concedida a Consequence of Sound.

Aunque estaba a punto de lanzar su debut musical, por el momento el único material grabado por Smith se titula Where the viaduct looms, un disco de ocho covers de la leyenda australiana Nick Cave.

