Lisa de BLACKPINK confirma su romance con un chico francés en su canción "Moonlit Floor"

La estrella tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa, ha ganado fama gracias a su enorme talento, pues no solo ha destacado como bailarina y rapera dentro de BLACKPINK, ahora también ha brillado como solista gracias a canciones como "NEW WOMAN" o "ROCKSTAR".

De hecho, recientemente lanzó una tercera canción llamada "Moonlit Floor", la cual ha sido bien recibida por el público, pues se trata de una canción romántica que habla sobre una chica enamorada. Además, es un sampleo de la canción "Kiss Me" de Sixpence None the Richer.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este sencillo es la letra, pues algunos internautas afirman que habla sobre el empresario francés Frédéric Arnault, con quien se cree que Lisa ha estado saliendo desde hace unos meses, pero hasta el momento no ha confirmado nada.

¿Lisa sale con el empresario francés Frédéric Arnault?

Aunque la artista tailandesa no ha revelado si se encuentra en una relación con Frédéric Arnault, lo cierto es que la letra de su canción "Moonlit Floor" podría revelar algo al respecto, pues habla de un chico francés como lo es el empresario. Además, detalla que tiene ojos verdes.

"El chico francés de ojos verdes me tiene enamorada, con ese acento que sale de sus labios", se escucha en una parte de la nueva canción de Lisa, la cual fue estrenada este 8 de octubre en Spotify. Por otro lado, menciona la ciudad de París, donde ambos fueron captados hace unos meses.

Fans reacciona a "Moonlit Floor"

Sin embargo, la noticia no fue del agrado de todos los fans de Lisa, pues muchos no están de acuerdo con que la tailandesa tenga una relación con el joven empresario, ya que no lo consideran lo suficientemente atractivo. "Es tan feo... no puedo creer que siga saliendo", "Es feo, pero es muy rico", "Ella está muy enamorada" y "Parece que confirmó su relación con Frédéric", fueron algunas de las reacciones.

A pesar de esto, Lalisa se ha mostrado muy feliz por su éxito como solista y se le ha visto en más de una ocasión acompañada del joven francés, quien es parte de la familia Arnault, que incluye a Bernard Arnault, el presidente de la reconocida marca de lujo Louis Vuitton.

