¿Lisa de BLACKPINK tiene novio? Esta es la relación que tiene con Frédéric Arnault

Desde hace un tiempo se ha rumorado que la rapera y cantante tailandesa Lisa, quien es conocida por formar parte de BLACKPINK, se encuentra en una relación con el empresario francés Frédéric Arnault, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado. Sin embargo, existen múltiples pruebas de que podrían ser novios, pues la artista no ha salido de Francia desde un tiempo.

A través de su cuenta de Instagram la cantante de K-Pop ha compartido lo que ha hecho desde que terminó el "Born Pink Tour" y en más de una ocasión ha sido captada en París, Francia, así como otras locaciones europeas. Esto ha levantado sospechas sobre su relación de Lisa con Frédéric Arnault, ya que él vive con su familia en Europa.

Lisa ha visitado París con frecuencia. (Créditos: IG / @lalalalisa_m)

¿Lisa de BLACKPINK tiene novio?

Oficialmente Lisa no ha mencionado que tenga novio, pero algunos sus fans, quienes son conocidos como BLINK, están seguros de que podría estar saliendo con Frédéric Arnault, pero no lo ha revelado para evitarse el odio y malos comentarios de algunos internautas. Además, algunos seguidores no estarían de acuerdo, ya que consideran "feo" al empresario francés.

Aunque muchos BLINK tienen la esperanza de que la cantante de "MONEY" siga soltera, otros esperan que encuentre el amor y sea feliz, pues aseguran que tiene derecho a enamorarse y vivir una vida normal como cualquier persona. De hecho, aceptarían que esté saliendo con el joven millonario.

Algunos creen que sale con el empresario francés desde hace algunos meses. (Créditos: IG / @lalalalisa_m)

¿Frédéric Arnault es novio de Lisa?

De acuerdo con el sitio chino Sohu, la rapera tailandesa fue captada el fin de semana celebrando el Año Nuevo con Frédéric en Disneyland París. De hecho, afirman que Lisa está viviendo en Francia desde hace unos meses junto al empresario y supuestamente tienen planeado casarse.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la cantante de K-Pop y lo único seguro es que ha visitado con frecuencia algunas ciudades europeas, sobre todo París, donde ha sido vista en varias ocasiones desde julio del 2023.

