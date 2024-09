Lisa de BLACKPINK prepara nueva canción, ¿será una colaboración con Sabrina Carpenter?

La cantante tailandesa Lisa, quien ha alcanzado la fama gracias a BLACKPINK, actualmente se encuentra promocionando su nuevo material "NEW WOMAN", el cual interpreta junto a Rosalía. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que podría estar trabajando en una nueva canción junto a la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, quien es conocida por canciones como "Please Please Please" y "Expresso".

De acuerdo con un club de fans tailandés, la tercera canción de Lisa bajo su sello discográfico LLOUD será una colaboración junto a Sabrina Carpenter, pues recientemente ambas han interactuado mucho en redes sociales, lo que ha generado sospechas de sus seguidores, quienes tienen la esperanza de que ocurra pronto.

Hasta el momento, la artista K-Pop ha lanzado dos sencillos: "ROCKSTAR" y "NEW WOMAN", pero anteriormente se informó que lanzaría un disco completo, por lo que faltarían más canciones por lanzar antes de su regreso con BLACKPINK, el cual ocurrirá en el 2025.

¿Será una colaboración con Sabrina Carpenter?

Aunque LLOUD no ha mencionado nada sobre la colaboración entre Lisa y Sabrina Carpenter, los seguidores de la tailandesa creen que está "confirmado" que trabajarán juntas, ya que en los últimos posts de Instagram ha agregado el icónico emoji que usa l estadounidense, unos labios rojos dando un beso.

Además, en las últimas publicaciones de la discográfica LLOUD han mostrado a la artista K-Pop cantando un cover de "Kiss Me", una canción de la agrupación Sixpence None the Richer, por lo que se rumora que podría ser una nueva canción junto a la artista estadounidense.

¿Lisa y Sabrina son amigas?

Desde hace algunos años Lisa y Sabrina son amigas. La primera vez que fueron vistas fue durante el festival de música Coachella, pero se han encontrado en diversos eventos como premiaciones y conciertos. De hecho, la primera vez que se tomaron una foto fue durante un concierto de Taylor Swift, ya que Carpenter abria el show. Más tarde, ambas fueron vistas en los premios MTV Video Music Awards.

