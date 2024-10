Christian Nodal y Ángela Aguilar no acabarán bien, él preferirá hacer feliz a su madre, revela Vieira Vidente

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar desde la confirmación de su sorpresivo noviazgo que inició semanas después de la confirmación de su separación de Cazzu, todo se dio en medio de rumores de preparativos para su boda y así fue, pues semanas después los felices novios confirmaron que se habían casado en una íntima ceremonia donde se juraron amor y compromiso en el salud y enfermedad.

Sin embargo no todo parece ir bien para la feliz pareja, pues se ha especulado mucho que la familia del cantante de regional mexicano no está feliz con la relación que tiene su hijo al grado que se dice que Cristy Nodal, madre del cantante no tienen una buena relación con Ángela.

Relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal no acabará bien

Para aclarar todo lo que pasa en torno a la relación de Christian Nodal, su madre y Ángela Aguilar, Vieira Vidente echó las cartas y el mensaje que arrojaron deja claro que sí hay una enemistad entre las dos mujeres más importantes para la vida del cantante, pero él deberá tomar una difícil decisión.

Vieira Vidente revela que la salud de la madre de Nodal está en peligro, pues aunque dio a conocer que ella ha vencido el cáncer será en el 2025 cuando tendrá que hacer frente a varias complicaciones de salud. Aunque no dio más detalles, la vidente dijo que aún no está del todo bien y que habrá una recaída fuerte, por lo que Cristy Nodal tendrá un próximo año muy complicado en materia de salud.

Eso causará que su hijo tome una decisión importante en beneficio de su madre, pues aunque él parece ser feliz con Ángela, ella sabe que no está del todo bien, no lo ve pleno con ella, de modo que esa presión será decisiva. Vieira Vidente asegura que Christian Nodal se separará de Ángela, pues quiere que su madre este feliz el tiempo que le queda de vida, por lo que hará todo lo que este a su alcance para eso.

Cristy Nodal, responsable de que su hijo haya abandonado a su Inti

En el video también se revela que la madre de Nodal fue responsable de la separación de su hijo y la cantante Cazzu, pues cuando estaban juntos no apoyaba mucho la relación, incluso asegura Vieira que fue algo "falsa", pero eso cambió con el nacimiento de su nieta, por lo que ahora tiene culpa por que Christian abandonó a su hija.

