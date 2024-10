Cuídamela bien despertó los celos de Aneliz a Pepe Aguilar por decir que Ángela Aguilar es "la mejor mujer", así le reclamó: "¿Y yo qué fregados?"

Desde hace unos días que se estrenó la nueva canción de Pepe Aguilar, "Cuídamela bien", el nombre de esta Dinastía ha estado en boca de todos, primero porque el tema está dedicado a Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes hace dos meses llegaron al altar en una íntima ceremonia religiosa a la que solo asistieron los más cercanos a la familia. La letra de este nuevo éxito para el cantante enaltece a su hija menor como el mejor regalo que el mariacheño le pudo haber arrebatado y ahora el hijo de Flor Silvestre ha dado nuevos detalles sobre su actual relación con los recién casados, así como del resto de la familia.

Es precisamente sobre la reacción que tuvieron otros miembros de la familia lo que más ha llamado la atención, en particular la de su otra hija, Aneliz Aguilar; de acuerdo con el intérprete de "Por mujeres como tú", ella se sintió celosa tras el estreno de "Cuídamela bien" por una parte en específico del tema, pues aunque se trata de algo muy personal, se resalta en la letra que Ángela Aguilar es "la mejor mujer" y fue esto lo que despertó la incomodidad de la joven.

Fue el propio Pepe Aguilar quien confesó que tras conocer la letra, Aneliz Aguilar no dudó en reclamarle por hacerla a un lado con dicha frase de la canción; parte del reclamo fue un: "¿Y yo qué fregados?". Tras revelar esta tensión con sus dos hijas, el cantante aseguró que no tiene ningún favoritismo por sus hijos; recordemos que él es padre también de Leonardo y José Emiliano. Asimismo, argumentó que él no fue quien compuso la canción, sino que sólo la cantó.

La canción del momento no fue la favorita de la otra hija de Pepe Aguilar. (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

Aneliz le reclamó a Pepe Aguilar tras el estreno de "Cuídamela bien", ¿por un favoritismo por Ángela Aguilar?

En una reciente entrevista que Pepe Aguilar ofreció para Alan Tacher para Despierta América. y en la que dio bastantes detalles sobre el matrimonio de su hija menor con Christian Nodal, así como del vínculo que existe entre esta dinastía y la del intérprete de "Adiós amor", el cantante también reflexionó sobre otros aspectos, uno de ellos fue la reacción de su otra hija mujer, Aneliz, tras el estreno de "Cuídamela bien", pues según explicó jamás se imaginó que ella pudiera estar celosa de Ángela Aguilar; sin embargo, lo demostró con un fuerte reclamo tras los elogios que su hermana recibió en este tema.

"Le quitaste al viejo la mejor mujer", fue la frase de la canción que despertó los celos de Aneliz Aguilar.

Durante la conversación, Pepe Aguilar confesó que la hermana de Ángela Aguilar "se puso celosa con la canción" y sobre ello agregó que fue lo que menos llegó a pensar en la vida. "Dijo: 'oye, ¿cómo que 'te llevaste a la mejor mujer, ¿y yo qué fregados?'", fue el cuestionamiento que la joven le hizo a su padre. La forma de defenderse, agregó Pepe Aguilar, fue precisando que él sólo prestó su voz para el tema.

Así puso fin a los rumores de un supuesto favoritismo entre sus hijas. (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

"Le dije yo no la compuse, hombre, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete. A ti te amo igual", dijo.

Para ponerle fin al tema, la conversación concluyó acercándose a Alan Tacher a quien le recordó cómo es el tener una familia. "Tú que tienes hijos lo sabes perfectamente bien y lo voy a decir aquí, a los hijos se les quiere igual, pero cada uno es diferente".

