"Te sacó los ojos": recuerdan en redes pleito entre Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Lupita D'alessio

Andrea Legarreta y Galilea Montijo son sin duda una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana gracias a que llevan años conduciendo uno de los programas de revista más conocidos en el país nos referimos a "Hoy", lo que les ha traído inmensas alegrías pero también confrontamientos a lo largo de su trayectoria artística.

Y uno de esos enfrentamientos habría sido con Lupita D'Alessio, una de las cantantes más queridas de nuestro país, el malentendido fue compartido por la cuenta de TikTok amparochiquita, todo habría comenzado por una nota que habrían dado las conductoras del matutino transmitido por Televisa donde informaban que César, el hijo menor de la cantante trabajaba en una heladería.

Andrea Legarreta aseguró que jamás quiso faltarle al respeto a la familia D'Alessio Foto: Instagram andrealegarreta

Pero para Lupita D'Alessio al momento de dar la noticia las conductoras lo hicieron de forma irrespetuosa y hasta burlona, por ello al ser entrevistada por el desaparecido programa La Oreja que era encabezado por Pepillo Origel, dio su punto de vista y hasta le mando un recado a las presentadoras.

"Andrea yo a ti te respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos", comenzó diciendo la interprete de "Mentiras" y también le dijo a Galilea que ella no tenía hijos (en esa época) entonces no podía ni hablar del tema y les pidió ser más respetuosas.

"Estar ahí sentada con un micrófono a ti Andrea no te da derecho a burlarte de mi hijo que está trabajando honradamente", aseveró Lupita D'Alessio.

Foto: Instagram galileamontijo

Incluso dijo que hasta hablaron de su sobrepeso de 12 o 15 kilos cuando era provocado por una enfermedad que enfrenta y que por más dietas que haga no logra bajar que su única opción para tener una figura envidiable es someterse a una lipoescultura, por lo que las exhortó a ser más conscientes con sus críticas.

"Yo he visto como te burlas de muchos artistas, también a ti Galilea, se burlan de muchos artistas", acusó Lupita D'Alessio.

Lupita D'Alessio defendió a su hijo menor como una leona Foto: Instagram

soylupitadalessio

"Te pido por favor que no te vuelvas a meter con mis hijos porque te sacó los ojos Andrea a ti y a todos los que te rodean, nada más te digo eso a ti y a ti Galilea, es una honra que mi hijo tenga ese trabajo", aseveró Lupita D'Alessio.

A lo que Andrea Legarreta respondió que le preocupaba que la cantante la amenazara públicamente y que ojalá se acercara a Dios porque últimamente se ha visto muy irritable y que ella dijo "nieves, nieves" en forma de broma pero no para burlarse del hijo de la reconocida artista y añadió "siempre te hemos respetado a pesar de todo".

"Me parece grave que nos haya amenazado a nivel nacional... mejor acércate a Cristo... y acepta lo que te da la vida", dijo Andrea Legarreta.

Sigue leyendo:

Christian Nodal habría ingresado al hospital por una supuesta congestión alcohólica: "Se desvaneció en una fiesta donde estaban varios Aguilar”

Muere joven modelo tras acudir a una fiesta de cumpleaños en un yate de lujo y sufrir un terrible accidente