Itatí Cantoral regresa a "Cabaret" con el papel de Sally Bowles

“Cabaret”, el clásico del teatro, cuenta la historia del decadente Kit Kat Club y la relación de su estrella principal, la cantante inglesa “Sally Bowles”, interpretada por Itatí Cantoral, con el escritor estadounidense “Cliff Bradshaw”, el cabaret, donde se sitúa gran parte de la historia, sirve como metáfora de los terribles cambios políticos en Berlín en el año 1929.

Está es la trama del musical, ahora protagonizado por Itatí Cantoral, y quien una vez más trae a la vida a “Sally Bowles”, de la cual la actriz aseguró, "soy fanática de esta historia, esta obra es atemporal, habla de que debemos intentar ser felices, de cómo por una posición política las familias se destruyen”.

Y agregó, "me gusta mucho el teatro musical porque combina disciplinas muy distintas, puedo actuar y cantar, es de mis favoritas, cuando la hicimos en 2004 fuimos un éxito, recuerdo muchas cosas hermosas de este teatro".

Acerca del momento de su carrera artística en la que llega nuevamente al Kit Kat Club en el Teatro de los Insurgentes, Cantoral comentó.

"Estoy apasionada actuando, me gusta mucho trabajar, mi hijo está terminando la carrera de teatro, él me refrescó el amor a este arte y a todos los géneros teatrales, estoy en el momento más importante de mi vida, es un regalo".

Sobre su experiencia preparándose para meterse en la piel de este icónico personaje, Itatí señaló:

"Tengo que estar entrenando, porque bailo y canto, me preparo físicamente, tomó clases todos los días, vocalmente, no es lo mismo actuar en una obra donde no cantas, las canciones de ‘Sally Bowles’ tienen un registro vocal importante".