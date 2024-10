South premia a “Oderbruch” y “On thin ice: Putin vs. Greenpeace”

La serie alemana “Oderbruch” se llevó el premio a Mejor Serie de Ficción y la británica “On thin ice: Putin vs. Greenpeace” se convirtió en la Mejor Serie de No Ficción en la segunda edición del South International Series Festival que este jueves llegó a su fin, tras una semana de proyecciones de series de todo el mundo, en el Palacio de Congresos de Cádiz, España.

“Gracias a la creatividad de la serie y la destreza técnica de sus creadores, esta propuesta se convierte en una experiencia cautivadora que juega con los géneros y el suspense, logrando una mezcla perfecta entre lo creativo y lo estético, y sumergiendo al espectador por completo en la historia”, dijo Rémi Tereszkiewicz, presidente del jurado de ficción.

Oderbruch es reconocida como Mejor Sere de Ficción

FOTO: Patricia Villanueva

On thin ice retrata la tensión geopolítica de Rusia

Mientras que Ángeles González, encargada de encabezar el jurado de No Ficción, señaló que reconocían al documental “On thin ice: Putin vs. Greenpeace”: “por utilizar con maestría el lenguaje audiovisual para contar en primera persona un momento geopolítico que supuso un giro en la historia contemporánea de manera apasionante, comprensible y cercana”.

La lista de ganadores la completan la serie británica “Joan”, al llevarse Mejor Guión de Serie de Ficción y “La vida (breve)”, con Mejor Reparto. El Premio Especial del Jurado a Serie de No Ficción fue para “SAC: en la mente del criminal”; ademas el jurado dio Mención Especial a “La historia del reguetón”. Mientras que el público que asistió a las funciones del South premiaron a “Joan” y “Alive, The Andes Plane Disaster” como Mejor Serie de Ficción y de No Ficción, respectivamente.

Joan Álvarez, director del Festival, agradeció a las plataformas y asistentes de esta segunda edición, así como a que crean en el futuro de este proyecto para una tercera entrega, la cual espera enfrente un mejor clima.

