"Aquí se rompió más de un corazón y yo sufrí muchísimo", Cazzu pone un alto a Ángela Aguilar

Cazzu ya emitió su respuesta a las declaraciones de Ángela Aguilar IG/nodal, Cazzu

Grandes disturbios se han generado nuevamente en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, esto después de que Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti emitiera una serie de declaraciones en donde desmiente totalmente la versión que se contó sobre la historia de amor de la pareja.

Julieta Emilia Cazzuchelli, expareja de Christian Nodal relató su versión de la historia en donde desmiente las declaraciones de Ángela Aguilar, la "Princesa de la música ranchera" quien recientemente habló sobre su relación sentimental con su ahora esposo y mencionó que la argentina sabía lo que pasaba entre ellos.

Fue en una entrevista en donde Cazzu aprovechó para dar a conocer que sí hay algo que rebasa sus límites, aunque se caracteriza por mantenerse serena respecto a cualquier tema ya sea en torno a su trabajo o vida privada, esta vez las palabras y declaraciones de Ángela Aguilar no le parecieron correctas por lo que decidió dar su versión de los hechos.

Sin decir ni siquiera el nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu mencionó que recientemente había salido de una relación sentimental en donde afirmó que sufrió y puntualizó en que ella no sabía nada sobre el amor que había entre su expareja y la cantante que ahora es su esposa.

Cazzu dio a conocer su postura respecto a las declaraciones que hizo Ángela Aguilar sobre que la expareja de Nodal sabía lo que pasaba y el amor que había con ellos. Por lo que la Argentina no se quedó callada y mencionó que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y que sí se rompió su corazón.

“Citando lo que se dijo también, se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé, se dijo que no se rompió un corazón, que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió mucho más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y yo me manejé con mucho respeto sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá y va a ser siempre su papá”, describió Cazzu.