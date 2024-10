Karime deja claro que no le interesa retomar amistad con Gomita y Ricardo Peralta

Tras haberse convertido en el segundo lugar de La Casa de los Famosos México, durante las últimas horas, Karime Pindter ha platicado con diversos medios de comunicación a quienes les ha contado sobre su paso por el polémico reality show y su buena relación con el “Team Mar”, proyectos a futuro y su amistad con algunos miembros del equipo Tierra.

Y es que, para nadie es un secreto que Karime ingresó al reality con la firme idea de poder hacer un buen equipo con Ricardo Peralta y “Gomita” a quienes consideraba sus amigos, pero ellos al paso de los días la traicionaron y hablaron muy mal de ella, ante esto, la ganadora del segundo lugar habló al respecto.

Karime rompió el silencio sobre todo lo que vivió dentro de LCDLFM

Foto: IG @karimepindter

Karime está decepcionada de Ricardo Peralta

Durante una entrevista como parte de la gira de medios que realiza tras su participación en el programa, Karime fue contundente al hablar de su relación con Ricardo Peralta. Aunque en un principio lo consideraba un amigo, su percepción cambió radicalmente durante la competencia.

“Yo sí lo consideraba un amigo, alguien querido”, comentó Karime,

Con estas declaraciones, “La Matrioshka” recordó que solían tener una relación cordial fuera de la casa, e incluso habían trabajado juntos en algunas ocasiones. Sin embargo, se sintió traicionada por su comportamiento dentro del reality. A pesar de esa decepción, Karime dejó claro que no busca generar más conflicto. Cuando se le preguntó cómo actuaría si se encontrara con Ricardo en un futuro evento, fue muy directa al asegurar que será cordial con su excompañero de reality.

“Cordial, si nos vemos en un evento, saludcita de la buena y todo”. Dijo Karime

Y es que, Pindter no busca confrontaciones, pero tampoco está interesada en recuperar la cercanía que alguna vez tuvieron. Para Karime, lo que sucedió en el encierro ha cambiado su perspectiva sobre esa amistad, y no ve motivos para volver a acercarse.

Sigue leyendo:

Así reaccionaron los conductores de Hoy al abrazo entre Paul Stanley y Mario Bezares: VIDEO

Exconductor de Venga la Alegría anuncia que será parte de Hoy junto a Andrea Legarreta, ¿quién es?

Karime no está interesada en volver a ser amiga de Gomita

La situación con Gomita no es muy diferente. Aunque al inicio del programa parecía haber una cierta afinidad entre ellas, la relación también se deterioró con el paso del tiempo. En sus declaraciones, Karime señaló que no tiene interés en volver a tener esa amistad, pero, al igual que con Ricardo, mantendría una actitud cordial en caso de coincidir en algún evento. "Igual, la copita, el tequilita de la par, la buena onda", mencionó la influencer, dejando en claro que no quiere revivir viejos conflictos, pero tampoco busca una reconciliación.

Además, Karime expresó su preocupación por los ataques que Gomita y Ricardo han recibido en redes sociales. A pesar de sus diferencias, considera que los ataques en línea no son apropiados. “No está tan cool, sé que los han atacado muy cañón”, afirmó, pidiendo que se detengan las críticas hacia ellos. Para Karime, la convivencia dentro de la casa fue como una experiencia única y cerrada, y lo que pasó allí, debería quedarse allí.