¿Ángela Aguilar es celosa? Esto es lo que piensa la esposa de Nodal sobre celar a sus parejas

Ángela Aguilar y Christian Nodal han demostrado que a pesar de la adversidad y todas las opiniones en su contra siguen siendo una pareja que está comprometida en luchar por su matrimonio, ya que se sabe que se casaron el 24 de julio de este año frente a sus familiares y algunos amigos famosos.

Pero antes de que Ángela Aguilar gritar a los cuatro vientos su amor por su ahora esposo Christian Nodal, fue cuestionada sobre su opinión respecto a los celos, por lo que la estrella de la música regional mexicana no tuvo más que confesar sí ella es celosa o no.

Lo que a Ángela Aguilar reveló, según un video que circula en redes sociales es que ella con sus parejas nunca ha sido celosa, pero con quien sí llega a tener este tipo de sentimientos es con sus padres y hasta dio a conocer cuales son sus estrategias para que nadie se acerque a ellos.

Cabe señalar que la celebridad no dio a conocer si esto ha cambiado a partir de que estableció una relación romántica con Christian Nodal y después un matrimonio, puesto que antes se identificaba como una persona que no era para nada celosa ni estaba al pendiente de lo que hacían sus parejas.

“De parejas mías que he tenido nunca, me vale muchísimo, pero de mis papás o sea de mi papá sí estoy como… o sea mi mamá me ha enseñado todos los trucos para que la gente no se te acerque tanto, pero mi papá cuando yo era muy chiquita lo acompañaba las entrevistas”, recordó Ángela Aguilar.