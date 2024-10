Captan a Diego Boneta y Renata Notni peleando en concierto de Alejandro Fernández, ¿problemas en el paraíso?

Captan a Diego Boneta y Renata Notni peleando en concierto de Alejandro Fernández IG @diego / Captura de pantalla TikTok @dianacasso2

Diego Boneta y Renata Notni son una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo, en redes sociales no han dejado de gritar su amor con tiernas fotografías de sus viajes juntos. Sin embargo, imágenes difundidas a través de TikTok muestran un lado poco visto de los actores en su relación ya que fueron captados peleando durante el concierto que ofreció Alejandro Fernández el pasado fin de semana.

Durante el tiempo que han estado juntos los actores han enfrentado un sinfín de rumores sobre su relación, como aquellos que apuntaban a planes de boda o un embarazo. Al respecto, Renata Notni se encargó de desmentirlo y señaló que aún no lo habían contemplado y que deseaban disfrutar el tiempo juntos: "Todavía no hay que correr, hay que disfrutar cada etapa como tiene que ser. El momento como tiene que ser y cuando llegue, llegará, pero no hay prisa”.

Esta vez la pareja fue captada en una intensa discusión durante el concierto de Alejandro Fernández el pasado fin de semana en la Monumental Plaza de Toros México con el que hizo un homenaje a su padre, Vicente Fernández. En el video difundido por la usuaria "Diana Casso" en TikTok, se observa a la actriz lanzando algunos reclamos mientras Boneta la ignoraba. En un segundo clip se les ve peleando y Renata Notni molesta.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos lanzaron críticas a Diego Boneta por su actitud, otros los defendieron asegurando que todas las parejas tienen problemas en su relación sin que eso signifique una separación: "Tan guapa que es ella, a mí el Diego siempre me ha caído mal", "Yo que ustedes le hubiera gritado: 'Abrázala, Diego'", "Alguien que sepa leer los labios, urge", "Se apoderó de él Luis Miguel", "En otros video salen donde ella está baile y baile y él bien apretado" y "No es el lugar pa arreglar las cosas, son humanos, la mayoría actuamos así".

La historia de amor de Diego Boneta y Renata Notni

Los rumores de un romance entre Diego Boneta y Renata Notni comenzaron en diciembre de 2020, sobre la manera en la que se conocieron, se sabe que fue gracias a un amigo en común. En febrero de 2021, se dio a conocer que el actor le envió un elaborado arreglo de flores para celebrar el Día de San Valentín, pero fue hasta abril de ese mismo año cuando incrementaron los rumores debido a que ambos compartieron fotografías de sus vacaciones en Nayarit, dejando ver que estaban en el mismo sitio.

En septiembre de ese mismo año viajaron a Grecia y ambos compartieron fotografías en redes sociales, dejando claro que estaban juntos. Finalmente, lo confirmaron con postales juntos de su viaje en Capadocia confirmando su noviazgo y desatando una ola de felicitaciones de sus seguidores. En noviembre celebraron el cumpleaños de Diego Boneta con un tierno mensaje: “Feliz cumpleaños a mi persona favorita”.

