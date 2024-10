Joven se encuentra a Diego Boneta en plena fiesta y se hace viral por imitar a Juan Gabriel: “hoy conocí la envidia” | VIDEO

Diego Boneta se convirtió en el famoso más viral del fin de semana, esto luego que el actor salió de fiesta en la Ciudad de México, donde fue captado por algunos chilangos que grabaron cómo se vivió una noche con el también cantante, quien se mostró alejado de su trayectoria para divertirse y además sorprender a los presentes en un bar con interpretaciones y con una imitación que nadie sabía que necesitaba: la de Juan Gabriel. Las imágenes rápidamente emocionaron en redes sociales, donde ya han despertado miles de me gustas y comentarios.

Fue la usuaria de TikTok Vivianna Mena (@viviannamenab) quien compartió que el pasado viernes 11 de octubre salió de fiesta a Sala de Despecho en la Avenida Presidente Masaryk en Polanco y sin esperarlo se encontró al protagonista de "Luis Miguel: la serie", quien en todo momento se mostró sonriente, divertido y con ganas de emocionar al público, especialmente cuando se colocó ante la vista de todos y con micrófono en mano para sorprender con una interpretación y hasta una imitación del Divo de Juárez.

El video del momento ya supera las 160 mil reproducciones y para compartirlo con sus seguidores, además de fans del novio de Renata Notni, con el siguiente mensaje: "México surrealista. POV: por fin vas a Sala de Despecho y enfrente de tu mesa está Diego Boneta". La primera toma muestra al también cantante con un look relajado, pero lentes de Sol y un sombrero de charro colgado en la espalda, así como sosteniendo un micrófono para emocionar a los presentes.

En el lugar el actor no dudó en presumir que otro de sus talentos es la imitación y para ello aprovechó la canción "Hasta que te conocí" para cantar y para comenzar con una interpretación idéntica a la del Divo de Juárez; mientras tanto, todos los presentes en el bar de la CDMX continuaron cantando, bailando y llenando de aplausos al famoso, entre ellos la joven que compartió el video.

Animó a todos los presentes. (Foto: IG @@viviannamenab)

Diego Boneta se va de fiesta y sorprende a todos cantando "Responde"

Luego del icónico momento que protagonizó Diego Boneta al imitar a Juan Gabriel, el ambiente de despechados siguió creciendo en el lugar y fue entonces cuando comenzó a sonar "Responde", una de las canciones más icónicas del famoso mexicano de 33 años, y no sólo los presentes la cantaron a todo pulmón, pues él mismo con micrófono en mano comenzó a entonarla y el tiempo se trasladó hasta el 2005, año en el que se lanzó este tema.

"Responde, ¿me quieres? Tu sabes que eres, mi todo. No huyas más de mi amor", se escucha decir al cantante mientras todas las miradas se centran en él. De esta forma termina el video viral de TikTok; sin embargo, la conversación no ha parado, pues en la sección de comentarios los fans del cantante y actor se hicieron presentes.

"Es un tazo dorado", ""me muero", "me hubiera desgarrado la garganta cantando Responde", "favoritas de Dios y todas las deidades", "la mejor rola", "el momento más Martha Higareda", "qué guapo es" y "hoy conocí la envidia", son algunos de los comentarios que se leen en la red; por su parte, la joven que compartió el video viral agregó: "después me lo encontré en el after".

