Céline Dion acude al concierto de Adele en Las Vegas y viven emotivo momento: VIDEO

La cantante británica Adele se encuentra en su primera residencia en el Colosseum Theater del Caesars Palace de Las Vegas, la celebridad llevó a cabo uno de sus conciertos en donde recibió la visita de Céline Dion, quien estuvo como asistente al recital de la estrella.

Céline Dion fue una de las asistentes al concierto de la cantante, la famosa estuvo atenta en todo momento del trabajo de su colega, pero se apropió de las miradas después de que Adele se percatara de su presencia y rápidamente acudiera a saludarla, esto desató un momento inolvidable para ellas y todo el público.

Las famosas consideradas como divas de la música no ocultaron su gran emoción al verse, según videos capturados por otros de los asistentes al concierto de Adele en Las Vegas, las celebridades rompen en llanto mientras se saludan con un cálido abrazo.

Cabe señalar que Adele en ese momento cantaba el tema “When We Were Youn” y no logra sostener su voz, ya que el sentimiento se apodera de ella y se toma un momento para saludar a Céline Dion, a quien ya en anteriores ocasiones se ha dicho una gran admiradora de su trabajo y a quien puntualiza le tiene un gran respeto.

Adele y Célin Dion protagonizan emotivo momento. Captura de pantalla TikTok/@adele.adkins.vids

¿Cuándo se presentará Adele en Las Vegas?

Adele es una de las artistas que ha logrado obtener una residencia en Las Vegas, desde el año 2022 empezando el mes de noviembre, la estrella británica ha actuado los fines de semana en la llamada "ciudad del pecado", pero según revelaciones su última actuación se llevará a cabo para el mes de noviembre.

Célin Dion acudió a un concierto de Adele. Captura de pantalla TikTok/@ismorbo

¿Qué le pasó a Céline Dion?

Una de las noticias más impactantes para todos los fanáticos de la cantante canadienses Céline Dion fue cuando en 2022 reveló que le habían diagnosticado el Síndrome de la Persona Rígida, un trastorno neurológico incurable con el que ya lleva algunos años.

El Síndrome de la Persona Rígida es un padecimiento que afecta principalmente al sistema nervioso central y que le causaba espasmos musculares muy severos y persistentes en varias partes del cuerpo e incluso en las cuerdas vocales, por lo que estaba en riego su trabajo en el escenario.

Familiares de Céline Dion dieron a conocer que la cantante había perdido el control de sus músculos, razón por la que se alejó de los escenarios, aunque este 2024 sorprendió al mundo con su actuación en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París.

Las estrellas llegaron hasta las lágrimas. Captura de pantalla TikTok/@ismorbo

