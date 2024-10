Gustavo Adolfo Infante revela sin permiso que Víctor García es papá: "no es momento de hablar de eso"

El mundo del espectáculo se caracteriza por estar en constante escrutinio, especialmente cuando se trata de figuras públicas de renombre como el cantante y actor Víctor García. El exconcursante de "La Academia" había permanecido alejado del ojo público por varios años, pero hace algunas semanas anunció su regreso a los escenarios y ahora se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado "Te Odio".

Pero recientemente, el cantante protagonizó un momento tenso durante su participación en el programa matutino "Sale el Sol" , donde un comentario inesperado del periodista Gustavo Adolfo Infante sobre la paternidad del artista tomó al invitado por sorpresa y generó una respuesta cautelosa, reflejando la lucha constante de las celebridades para mantener cierta privacidad en sus vidas personales.

Aunque Víctor García se ha centrado en hablar sobre su regreso a la música, los años de ausencia han dejado muchas preguntas a sus fans, quienes no le pierden la pista a través de sus redes sociales. Si bien, el también actor ha decidido mantener su vida alejada de las cámaras, personas como Gustavo Adolfo Infante parecen no conocer lo que es la privacidad y ventilan aspectos que el cantante prefería mantener en secreto.

Gustavo Adolfo Infante hace sentir incómodo a Víctor Gracía en "Sale el Sol"

Fue así como Víctor García, quien alcanzó la fama en la primera generación del popular programa mexicano "La Academia", se encontró en el programa "Sale el Sol" para hablar de su regreso a la música después de una década de ausencia y durante la entrevista, García compartió su emoción por volver a la escena musical.

Sus palabras reflejaron claramente su deseo de controlar cómo y cuándo compartir detalles tan importantes de su vida personal, algo que, en la era de la sobreexposición mediática, resulta cada vez más difícil para las figuras públicas.

Fotografía: Instagram/@saleelsoltv

Sin embargo, lo que estaba destinado a ser una celebración de su carrera tomó un giro inesperado cuando Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa, comentó sin previo aviso que el cantante se encontraba en un "buen momento personal" y que "ya eres papá", algo que García no había revelado públicamente hasta ese momento.

El comentario de Infante, aunque aparentemente casual, desató una reacción incómoda por parte del artista, quien respondió visiblemente sorprendido: "¿Y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes?" . Este intercambio breve pero intenso dejó claro que la vida personal de Víctor García, al menos en lo que respeta a la paternidad, era un tema que el cantante prefería mantener en privado, por lo menos hasta estar preparado para compartirlo en sus propios términos.

La reacción del Víctor García al hablar de manera forzada de su paternidad

A pesar de lo inesperado de aquel comentario compartido sin su autorización, Víctor no negó ser padre, pero insistió en que prefería reservar ese momento para cuando lo considerara más adecuado: "no, mira, escúchenme. Es algo que estoy reservando para un momento todavía muchísimo más especial", declaró con un semblante de evidente incomodidad y dejando entrever que, aunque el evento haya sido significativo en su vida, aún no era el momento de hacerlo público de manera abierta.

Y es que el pasado mes de febrero, en el programa "Ventaneando", surgió una información que sorprendió a muchos: se reveló que Víctor García, el reconocido cantante y actor, había tenido una hija con una admiradora. En esa ocasión, el propio García abordó el tema de manera cautelosa, respondiendo a los rumores sin confirmarlos directamente:

No es que sea falso, creo que no es el momento de hablar de eso, mi prioridad es la música y no quisiera tocar otro tema que distorsione lo que para mí ahorita es muy importante, declaró en su momento.

De esta forma, la situación durante esta transmisión de "Sale el Sol" se tornó aún más tensa cuando la presentadora Joanna Vega-Biestro intervino, intentando desviar la conversación con una pregunta diferente: "¿Un video?" , insinuando que podría tratarse de un proyecto musical. Confundido, Víctor García respondió: "¿Un video de qué?" , a lo que Vega-Biestro añadió rápidamente: "Un video musical". Sin embargo, García no dejó lugar a especulaciones y mantuvo su postura firme, reiterando:

No, no, no, miren, estamos en un entorno donde todo se sabe, y con los amigos también todo se sabe y siempre se sabrá. Pero, permítanme, quiero reservar este tema para algo realmente especial, si me lo permiten, sentenció el cantante.

Este tipo de situaciones no son inusuales en el ámbito de la farándula, donde los periodistas de espectáculos suelen competir por obtener la exclusiva sobre detalles personales de los famosos.

Fotografía: Instagram/@victorgmusicaof

Finalmente, Víctor García dejó entrever que el hecho de convertirse en padre había sido un cambio trascendental en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, pero que aún no estaba listo para hablar públicamente sobre ello en profundidad. Cerró el tema afirmando: "esto que ha sucedido ha transformado completamente mi vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Estoy viviendo una etapa maravillosa que quiero compartir de manera especial con mi público y con las personas cercanas a mí".

Es así como sus declaraciones dejaron claro que, aunque ser padre es una experiencia importante para él, el cantante sigue priorizando la música como el enfoque principal de su regreso a los escenarios. Así mismo, demostró una vez más la delicada danza que deben realizar las celebridades para mantener el equilibrio entre su vida pública y privada.

