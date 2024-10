Ricardo Peralta confiesa que se arrepiente del “pacto patriarcal” y asegura que en LCDLF se olvidan los valores

Luego de varias semanas de haber terminado la segunda temporada de La Casa de los famosos México, la polémica está lejos de terminar, sobre todo con algunos integrantes del “Team Tierra” quienes tuvieron un desafortunado paso en este reality show, ya que el público no les mostró apoyo debido a su comportamiento dentro de la casa.

Uno de los más afectados es Ricardo Peralta quien mientras estuvo dentro de La casa de los famosos México, no se portó nada bien con sus compañeros, especialmente con Karime y Arath de la Torre a quienes atacó en varias ocasiones, debido a esto, “Torpecillo” como también es conocido ha estado como invitado en varios programas para defender su comportamiento dentro del reality, e incluso, recientemente aseguró que “se le olvidan los valores”.

Peralta habló sobre su paso en el famoso reality show.

Ricardo Peralta asegura que se le olvidaron los valores

En un emotivo y revelador episodio de “Netas Divinas”, Ricardo Peralta, conocido comediante e influencer, abrió su corazón al hablar sobre su experiencia en La Casa de los Famosos México (LCDLF). Durante la entrevista, Daniela Magún no dudó en confrontarlo sobre sus actitudes dentro del reality show, lo que llevó a Peralta a hacer un profundo ejercicio de autocrítica. A lo largo de la conversación, el influencer confesó arrepentirse por haber formado parte, aunque de manera pasiva, del llamado "pacto patriarcal", un concepto que define las dinámicas de complicidad y silencio entre hombres ante comentarios o actitudes machistas.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Daniela Magún, conductora de Netas Divinas, cuestionó directamente la autenticidad de los valores de Ricardo Peralta. En su intervención, Magún afirmó que “si se te olvidan tus valores, tal vez nunca fueron realmente tus valores”, en alusión a la incoherencia entre lo que Ricardo había defendido públicamente y su comportamiento en el reality show. La contundencia de estas palabras no solo dejó en silencio al comediante, sino que generó una oleada de reacciones en redes sociales.

La crítica de Magún resonó entre el público, muchos de los cuales habían cuestionado el actuar de Peralta durante su participación en LCDLF. Mientras algunos espectadores celebraron la postura firme de la conductora, otros mostraron empatía hacia Ricardo, destacando su disposición a reconocer errores y trabajar en mejorar. En redes sociales, la autocrítica del influencer fue vista como un paso hacia su crecimiento personal, algo que también fue aplaudido por sus seguidores.

Peralta se arrepiente del “pacto patriarcal” en La Casa de los Famosos

Durante su estancia en LCDLF, Ricardo Peralta convivió con varias figuras del entretenimiento que protagonizaron polémicas debido a sus declaraciones. Uno de los aspectos más criticados fue la falta de intervención de Peralta ante los comentarios ofensivos de sus compañeros hacia las participantes femeninas. En particular, señaló a Adrián Marcelo como uno de los que emitió estos comentarios, mientras que otros, como él mismo, optaron por no intervenir. Este fenómeno, conocido como "pacto patriarcal", se refiere a la complicidad entre hombres al no confrontar conductas machistas.

Peralta confesó que esta actitud lo incomodó profundamente, pero en el momento no tuvo la valentía de actuar de manera diferente. Aseguró que su pasividad lo sigue atormentando, pues considera que su silencio fue un acto de complicidad. Esta reflexión no solo ha puesto en evidencia su crecimiento personal, sino también su deseo de corregir los errores cometidos durante el programa.

La experiencia de Peralta en el programa ha sido descrita por él mismo como transformadora, pero también llena de decisiones que, en retrospectiva, le han dejado un sabor amargo. El comediante admite que su comportamiento no fue siempre el correcto, reconociendo que, en varias ocasiones, prefirió callar en lugar de alzar la voz frente a comentarios despectivos hacia las mujeres. Esta introspección ha generado una serie de reacciones entre el público, dividiendo opiniones sobre el verdadero impacto de su participación en el reality.

