Liam Payne podría haber sido lanzado desde el balcón: las pruebas que demostrarían que fue un homicidio

La muerte de Liam Payne en Argentina ha causado conmoción en el mundo del espectáculo debido a que solo tenía 31 años y era uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, aunado a eso, las circunstancias de su deceso fueron muy trágicas ya que habría caído desde un tercer piso y aunque una de las principales líneas de investigación es que se trataría de un suicidio han surgido nuevos hallazgos que podrían poner en duda dicha teoría.

Y es que a pesar de que existe una llamada al 911 por parte de los empleados del hotel donde temen que el cantante atente contra su vida, tras la llegada de Geoff Payne, padre del exintegrante de One Direction, todo dio un giro ya que pidió que se investigará a fondo la muerte de su hijo debido a una serie de circunstancias que le resultaron sospechosas y que podrían contradecir la hipótesis principal sobre el fallecimiento de su hijo.

Liam Payne habría caído de espaldas Foto: Instagram liampayne

Liam Payne: las pruebas que demostrarían que el exintegrante de One Direction no se suicidó

Tras darse a conocer los primeros resultados de los autopsia y aunque las indagatorias apuntan a que habría sido un suicidio, trascendió en medios de circulación internacional que hay varias inconsistencias que podrían apuntar a que la muerte se trató de un homicidio.

Liam Payne no metió las manos para protegerse de la caída, estaría inconsciente

Señalan que Liam Payne no metió las manos para protegerse de la caída lo cual ocurre aunque se trate de un suicidio, lo que indicaría que el cantante se encontraba inconsciente al momento de su caída por lo que no se explican como es que su cuerpo llegó hasta el balcón lo que podría indicar que alguien lo habría golpeado previamente o que incluso aventarían su cuerpo, esta información solo son especulaciones hasta el momento. Además señalan que cayó de espaldas.

El hotel pidió ayuda pero nadie se quedó con Liam Payne para verificar que estuviera a salvo

Una de las testigos señaló que Liam Payne no se habría desmayado en la recepción como se dio a conocer a los medios de comunicación, indicó que el interprete de "For You" realmente se habría convulsionado y que los trabajadores del hotel habrían actuado de forma negligente debido a que en lugar de pedir atención médica lo volvieron a subir a su hotel. Incluso el programa "Chisme No Like" enfatizó que en el hotel actuaron con negligencia debido a que nadie lo acompañó mientras llegaban las autoridades.

Algunos señalan que el cantante se desmayó y hasta convulsionó en la recepción pero se le ve entrar al ascensor en las imágenes Foto: Cortesía

Liam Payne se ve tranquilo en la última fotografía donde aparece con vida

Aunque aseguran que Liam Payne estaba muy enojada y hasta rompió su laptop, en las últimas fotografías que lo muestran con vida, se ve tranquilo esperando el ascensor.

Liam Payne se veía tranquilo minutos antes de su deceso Foto: Cortesía

Liam Payne habría recibido visitas misteriosas

El padre de Bear de 7 años recibió a dos mujeres que serían escorts durante la mañana con quienes tuvo una discusión presuntamente porque no se les pagó pero trascendió que también recibió a otra persona aunque de igual forma esto no ha sido confirmado por las autoridades del país sudamericano.

Liam Payne no tendría lesiones ni evidencia en su cuerpo de haber roto objetos

Se ha manejado que el artista originario de Reino Unido habría roto su computadora personal y que habría roto diversos artículos como la pantalla de televisión al interior de su habitación de hotel pero seguidores del cantante señalan que no tenía ninguna evidencia de haber forcejeado.

Las cámaras del hotel dejaron de funcionar una hora antes de la muerte de Liam Payne

Otro de las señales que afirman usuarios de redes sociales es que las cámaras del hotel habrían dejado de funcionar una hora antes del deceso lo que les parece muy extraño y que podrían estar ocultando algo ya que eso podría esclarecer cómo ocurrió su caída.

Fuentes extraoficiales señalan que las cámaras del hotel dejaron de funcionar una hora antes de la muerte de Liam Payne Foto: Instagram liampayne

