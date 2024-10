Liam Payne no se suicidó, La Güera de las Estrellas revela que el cantante fue amenazado y silenciado: "fue un atentado"

La muerte de Liam Payne se convirtió en una de las más dolorosas del mundo del espectáculo, esto luego que el cantante perdió la vida en un hotel de Argentina tras caer del tercer piso; la noticia afectó principalmente a su fandom y al de One Direction, quien no ha parado de llorar su fallecimiento y honrar todo lo que hizo en vida. Ahora que se reveló que el cuerpo del intérprete habría ingerido hasta seis drogas distintas antes del incidente, la psíquica de México, La Güera de las Estrellas, le realizó una lectura de tarot al también padre de familia y dio sorprendentes revelaciones.

En el en vivo que realizó La Güera de las Estrellas con El Heraldo de México, la astróloga recordó que el mundo está muy triste por la muerte de Liam Payne y lamentó su fallecimiento. Además, mientras leía las cartas del tarot dedicadas al cantante inglés, la psíquica aseguró que en su presente y futuro no paraban los proyectos. Durante la emisión que realiza cada lunes por este medio, también habló sobre algunos otros escándalos que aquejan en Hollywood, como es el caso de Tommy Mottola, esposo de Thalía, y quien está siendo relacionado con los crímenes que presuntamente cometió P Diddy.

"Estamos muy tristes porque se fue Liam Payne de One Direction, pero yo vi otra cosa y están diciendo que él tomó esa decisión, yo vi que no. ¿Quieren ver qué dice el tarot?", dijo este lunes durante la transmisión en vivo.

La psíquica de México recordó que desde el jueves pasado que se confirmó el fallecimiento del exmiembro de One Direction se han desatado todo tipo de teorías sobre su muerte entre las que se incluye el uso de sustancias nocivas para la salud y hasta un suicidio. Sobre esto último, la experta aseguró que el cantante no atentó contra su propia vida, sino que lo habrían silenciado; allí mismo reveló que él tenía planes a futuro entre los que se incluía su familia.

Cheryl Cole se despidió del padre de su hijo con esta postal y uno desgarrador comunicado. (Foto: IG @cherylofficial)

La Güera de las Estrellas revela que la causa de muerte de Liam Payne no fue un suicidio

Cada lunes La Güera de las Estrellas está en vivo en El Heraldo de México y este 21 de octubre lanzó una gran predicción en la que aseguró que Liam Payne fue amenazado y más tarde silenciado por una persona. Asimismo, al leerle las cartas explicó que contrario a lo que se piensa, la estrella tenía planes y proyectos a futuro; sin embargo, las inseguridades sobre si era lo correcto o no también estaban marcando su rumbo.

"Liam estaba haciendo muchas cosas de trabajo, estaba ocupando su agenda. Liam de tiempo atrás empezó a decir que había cosas que no le gustaban y que lo tenían decepcionado y estancado, él sentía que no podía crecer, que no podía superarse si no resolvía esta situación y no la mostraba

Al hablar directamente sobre la muerte del cantante de One Direction, la psíquica de México detalló que él no tomó la decisión de atentar contra su vida, sino que fue amenazado. "Incluso ya tenía planes como de hacer familia porque yo lo veo que tenía pareja, dicen que estaba deprimido, pero él tenía otros planes. Eso de que él tomó esa decisión de cambiar de plano, de irse a otra vida, a otro mundo no es cierto, él tenía otros planes, se estaba abriendo caminos", contó.

Por otro lado, la astróloga también reveló que Liam Payne quería hablar sobre una gran verdad para evitar que gente inocente saliera lastimada o afectada, pero que en el proceso alguien lo amenazó y más tarde cumplió su promesa de silenciarlo para evitar que dijera de más. De esta manera, la lectura de cartas descartó que el famoso de 31 años tomara la decisión de suicidarse.

Puedes escuchar sus declaraciones a partir del minuto 59.

"Él sí sufrió algún tipo de amenaza y advertencia porque él quería destapar, limpiar, sanar este tipo de cosas. Habló con gente bribona en donde tuvo algún tipo de amenaza y entonces la gente va a decir que eso fue porque le quitaron esta energía vital porque sabía demasiado. No, no se equivoquen, toda la gente que está ahí sabe demasiado, el problema no es ese, el problema es que él ya quería destapar lo que estaba pasando porque sabe que había muchísima gente inocente y entonces esto fue un atentado. El ya tenía planes de vivir con su familia, de casarse, era lo que él quería y de repente fueron y acabaron con él, pero recibió amenazas. Incluso tuvo una reunión previa, una junta con alguien en donde le hicieron esta amenaza y se la cumplieron", dijo.

Finalmente al analizar la numerología del cantante, La Güera de las Estrellas dijo que tiene el 11 como número, algo que refleja su necesidad de sentirse amado y acompañado, además que sumisión en esta vida era "dejar muchas cosas" y "una gran lección de vida". Sobre esto último dijo que pronto saldrá a la luz un mensaje que le dará la vuelta al caso, concluyó.

