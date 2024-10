Liam Payne: amigos del fallecido cantante de One Direction planeaban ayudarlo a salir de sus problemas

Amigos de Liam Payne querían hablar con el artista sobre sus problemas FB/onedirection

La tragedia por la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction sigue generando polémicas entre las fanáticas del artista y de la agrupación, así como también entre sus seres queridos, una de las noticias más recientes es que presuntamente varios de sus amigos deseaban ayudar al famoso a salir de sus problemas, pero ya no pudieron hacerlo.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de este 2024 en Buenos Aires, Argentina después de saltar desde el tercer piso del hotel Palermo en donde tenía algunos días hospedado y en el que había generado varios escándalos por aparecer en los espacios públicos en estado inconveniente.

Cabe señalar que según algunas imágenes que fueron reveladas sobre los últimos momentos de Liam Payne arrojan que el artista estaba lidiando con problemas de adicciones, así como también se sabe que no estaba en el mejor momento emocionalmente, probables razones que influyeron para qué terminará con su vida.

Ahora también salieron a la luz revelaciones de personas cercanas al ex miembro de One Direction que señalaban que el cantante no estaba bien y atravesaba por un momento difícil, según información de The Sun varios de sus amigos lo habían invitado aprobar con ayuda profesional, pero él se negaba rotundamente.

Liam Payne falleció a los 31 años. Foto IG/liampayne

¿Qué pasó con Lian Payne de One Direction?

The Sun también dio a conocer que presuntamente varios de los amigos de Liam Payne estaban planeando una intervención para hacerlo recapacitar sobre el daño que se estaba haciendo, puesto que lo veían cada vez más extraño, así como también su seguridad en torno a la musical estaba desapareciendo, ya que no se creía bueno como sus excompañeros de One Direction.

Liam Payne formó parte de One Direction. Foto IG/onedirection

¿De que murió Liam Payne?

La noticia fue devastadora para los fanáticos de Liam Payne y de One Direction, el cantante saltó desde el tercer piso del hotel en el que estaba hospedado y aunque la autopsia arrojó que su muerte fue por "politraumatismo" y una "hemorragia interna”, puesto que no aguantó el golpe por la caída.

También se conoce que dentro de su habitación de hotel había restos de bebidas alcohólicas, así como también de drogas, ya que confesiones del personal de limpieza y mantenimiento aseguran que el cantante Liam Payne tenía varios días en estado inconveniente, ya que escuchaban destrozos dentro del cuarto, así como también mencionar que en una ocasión se desmayó en la zona del lobby y que lo cargaron hasta su recamara.

Liam Payne murió tras saltar de un tercer piso. Foto IG/liampayne

Sigue leyendo:

Esta es la millonaria fortuna de Liam Payne que heredará su hijo Bear