La Güera de las Estrellas revela las predicciones para Irina Baeva y Gabriel Soto, JLo y Ben Affleck, y P Diddy, ¿qué les depara?

La Güera de las Estrellas nos acompaña un lunes más en una transmisión en vivo en la que nos revelará el horóscopo para iniciar con todo la semana, los mensajes de los ángeles que nos ayudarán a alcanzar el éxito, pero también con algunas predicciones con las cuales nos hablará del futuro no sólo en lo personal, sino también en lo publico. Pues en su lectura del tarot tocará algunos de los temas del momento tanto de la farándula en México, como en el Hollywood.

¡Así que no te la pierdas! Pues hoy nos dará algunas predicciones importantes y detalles sobre los temas del momento. El resumen hablará del accidente de Gabriel Soto y su supuesto regreso amoroso con Irina Baeva tras una ruptura mediática y muy escandalosa, además, ¿qué pasará con Cecilia Galiano? Eso no es todo, la psíquica de México también llega este lunes con temas relacionados a los crímenes cometidos por P Diddy.

Por si fuera poco, La Güera de las Estrellas nos acompaña en el en vivo de El Heraldo de México para reflexionar sobre el noviazgo y el divorcio, tomando como ejemplo a JLo y a su ex Ben Affleck. Por otro lado, si tus intereses están en la numerología y no en los espectáculos, durante su transmisión en vivo también nos hablará sobre cómo esta influye en nuestras vidas según la numerología. ¡No te la pierdas!

Por último, te recordamos que puedes ver el video en vivo con las mejores predicciones de La Güera de las Estrellas por el canal de YouTube oficial de El Heraldo de México, desde donde podrás hacerle tus preguntas al momento y ella sacará una carta del tarot para ti, que seguro te ayudará a conseguir el éxito en todo lo que necesites.

Irina Baeva y Gabriel Soto le sacan miel a su relación

Sobre el supuesto regreso de Gabriel Soto e Irina Baeva indicó que fue una predicción cumplida, afirmó que su relación no se ha acabado del todo y siguen sacándole miel a todo. En cuanto a lo ocurrido entre Gabriel y Sara Corrales indicó que ella tiene una pareja desde hace tiempo y ella no es compatible con Gabriel Soto, ella tiene una energía que es compatible con otra energía pero no la masculina.

¿Cuál será el futuro de Paty Cantú tras anunciar que se casa?

Sobre la futura boda de Paty Cantú está muy contenta y feliz, como que veo que ella estuvo presionando al novio indirectas muy directas por el tiempo que llevaban de relación, se va a querer casar muy rápido, va a ser criticada y juzgada necesita arreglar unos tramites, se va a dar conocer algo que no le va a gustar y la va a desconsolar. Tiene que cuidar su salud hormonal porque va a tener un descontrol.

Liam Payne no se quitó la vida, tenía planes de hacer una familia

La astróloga afirmó que él no se quitó la vida debido a que en un futuro pensaba formar una familia, reveló que el cantante quería sanar sus heridas, pero tenía con él información muy importante por lo que cree que fue silenciado para que no confesara nada. Indico que tuvo una reunión con alguien, lo amenazó sobre su muerte y así fue. Señaló que va a salir un mensaje que él dejó, dentro de poco se dará a conocer una carta o un escrito que él mismo escribió, lo que provocará un vuelco total a la situación que rodea su muerte.

Jennifer Aniston será involucrada de alguna forma en la muerte de Matew Perry

De acuerdo con la psíquica saldrá a luz nueva información sobre la muerte del actor Matew Perry y es probable que salga involucrada Jennifer Aniston. La Güera de las Estrellas vislumbró en sus cartas que próximamente habrá una nueva resolución que sorprenderá a todos en torno a su fallecimiento.

Thalía habría sido víctima de Tommy Mottola y P Diddy

"Thalía es una víctima", dijo la psíquica de México ante el escándalo en el que se vio envuelto su esposo, Tommy Mottola, quien está siendo relacionado con los crímenes que habría cometido P Diddy; la experta recordó que desde hace años la cantante mexicana está enferma y que esto estaría relacionado con las brutalidades a las que habría estado expuesta.

¿Cuál es el mensaje de los ángeles para mi signo?

Si para iniciar la semana necesitas un consejo y recomendación que te ayude a alcanzar el éxito, te invitamos a que escuches el mensaje que los ángeles tienen para ti; recuerda que ellos son guías y mensajeros de Dios, por lo que te ayudarán a tomar el camino que mejor te conviene. Escucha lo que La Güera de las Estrellas tiene que decirte.

